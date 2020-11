De beste keepers van Nederland ooit? ‘Misschien een transfer maken’

Joop Hiele en Sander Westerveld zien Justin Bijlow en Joël Drommel een mooie toekomst tegemoetgaan. De doelman van Feyenoord kwam voor het eerst bij de definitieve selectie van het Nederlands elftal toen Jasper Cillessen geblesseerd raakte, maar ook hij moest met een kwetsuur afzeggen. Dat was het moment dat Frank de Boer bij de sluitpost van FC Twente uitkwam. Drommel maakte weliswaar geen minuten in de voorbije interlandperiode, maar de ervaring bij Oranje neemt niemand hem meer af.

Drommel was zondag in de krachtmeting met PSV (1-1) een van de smaakmakers, door onder meer een strafschop van Eran Zahavi te keren. Hiele denkt dat Bijlow en Drommel kunnen uitgroeien tot de beste keepers van Nederland als ze een aantal basiskwaliteiten doorontwikkelen. “Ze schuren momenteel al heel dicht tegen die top, maar zo hoog vind ik die top niet”, vertelt de oud-doelman aan het Algemeen Dagblad. Daar is Westerveld het roerend mee eens. “Ik vind gewoon dat het niveau niet zo hoog is.”

“Toen ik zelf nog speelde, was er keuze uit meer dan tien goede keepers voor het Nederlands elftal. Nu is het lastig een goede nummer één aan te wijzen”, oordeelt Westerveld, die van mening is dat er te weinig wordt gekeken naar ‘het gewoon tegenhouden van ballen’. “Je kunt ze niet zomaar met elkaar vergelijken.” Hiele is het eens met Westerveld. “Iedere doelman is anders en je kunt ze dus ook niet vergelijken. Beide keepers renderen goed bij hun vereniging, maar die spelen verschillend. Daarbij speelt Drommel, met alle respect, bij FC Twente en de afgelopen jaren was dat geen topclub.”

Westerveld vindt Bijlow in ieder geval ‘de meest complete’ van de twee. “Hij beheerst alles en toont lef. In een één-tegen-één draait hij bijvoorbeeld zijn hoofd niet weg, maar blijft hij naar de bal kijken. Daarbij heeft hij op jonge leeftijd al veel wedstrijden gespeeld. De enige tegenslagen die hij heeft zijn blessures.” Daar heeft Drommel minder last van gehad. “Hij is een paar jaar terug voor de leeuwen gegooid en er bijna aan onderdoor gegaan, maar hij heeft doorgezet en is zich blijven ontwikkelen.”

Hiele denkt dat Bijlow en Drommel ‘heel hoog kunnen eindigen’. “Of dat nationale of internationale top is weet ik niet. FC Twente is nu geen Nederlandse topclub, dus misschien moet Drommel een stap maken.” Westerveld raadt Drommel ook een volgende stap te zetten als hij vindt dat hij is uitgeleerd in Enschede, maar het belangrijkste is dat hij blijft keepen. “Bijlow speelt bij Feyenoord, dat is een prima niveau voor het Nederlands elftal. Daar kan hij nog vijf jaar in het Nederlands elftal spelen. Wie van de twee nu de beste is, is lastig te zeggen, maar ze kunnen allebei uitgroeien tot een vaste waarde in Oranje.”