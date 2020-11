NEC wint en behoudt aansluiting met top van Keuken Kampioen Divisie

NEC houdt na maandagavond de bovenste plaatsen in de Keuken Kampioen Divisie binnen bereik. Het team van trainer Rogier Meijer was met 0-2 te sterk voor Jong AZ en is nu al acht competitieduels op rij ongeslagen. NEC staat voorlopig vijfde met een achterstand van zes punten op koploper Almere City FC. Jong AZ heeft al negen competitieduels op rij niet gewonnen en houdt op de ranglijst alleen FC Dordrecht onder zich.

NEC speelde een betere wedstrijd dan afgelopen vrijdag tegen Roda JC Kerkrade (1-1) en legde in de eerste 45 minuten de basis voor de overwinning. De bezoekers wisten de ruimtes achterin bij Jong AZ al snel goed te vinden en de 0-1 in de twaalfde minuut was absoluut verdiend. Aymen Sellouf rondde een goede aanval na knap voorbereidend werk van Rangelo Janga af met een schot in de verre hoek.

Het was alweer het 41e duel op rij dat Jong AZ een tegengoal kreeg, maar de beloften lieten zich na de domper niet onbetuigd. Norbert Alblas voorkwam de 1-1 bij een scherp schot in de lage hoek van Mohamed Taabouni en even daarvoor keerde de doelman een schot van Zakaria Aboukhlal. Drie minuten voor tijd viel de 0-2: na een uitstekende loopactie én voorzet van Souffian El Karouani kopte Elayis Tavsan raak.

In de tweede helft had Jong AZ meer de bal en speelde NEC meer afwachtend voetbal. Een kopbal van Janga op de paal, na goed voorbereidend werk van Syb van Ottele, was een voorbode van de 0-3 in de 75e minuut: een simpele intikker van Tavsan. NEC speelt over exact een week in eigen huis tegen MVV, terwijl Jong AZ een dag later op bezoek gaat bij Go Ahead Eagles.