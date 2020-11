Bij sc Heerenveen vertrokken Alen Halilovic tekent contract in Engeland

Alen Halilovic vervolgt zijn voetballoopbaan bij Birmingham City, zo maakt de club uit de Engelse Championship bekend via de officiële kanalen. De aanvallende middenvelder was afgelopen seizoen nog op huurbasis actief bij sc Heerenveen en vertrok onlangs transfervrij bij AC Milan. Halilovic heeft in Birmingham een contract getekend tot het einde van het seizoen.

De 24-jarige Halilovic stond zes jaar geleden bekend als een van de grootste talenten ter wereld. Barcelona nam de Kroatische middenvelder annex aanvaller op zeventienjarige leeftijd over van Dinamo Zagreb, maar tot een debuut in de hoofdmacht zou Halilovic nooit komen. Na een verhuurperiode bij Sporting Gijón nam Hamburger SV hem in 2016 over van Barcelona, maar ook zijn avontuur in Duitsland werd geen succes.

Nadat HSV hem twee jaar had uitgeleend aan Las Palmas, durfde AC Milan het in 2018 aan om Halilovic in te lijven. Na een half jaar zonder speelminuten bij i Rossoneri probeerde Halilovic het op huurbasis bij Standard Luik, waar hij regelmatig speeltijd kreeg. Vorig seizoen werd hij dus uitgeleend aan Heerenveen, waar hij het meestal moest doen met een invalbeurt. In totaal kwam hij in zeventien competitieduels tot één goal en drie assists voor de Friezen, voordat het seizoen werd afgebroken vanwege corona.

Birmingham City wordt de negende club van Halilovic, die de hoge verwachtingen nergens helemaal heeft kunnen waarmaken. De club die onder leiding staat van manager Aitor Karanka staat op de zeventiende plek in de Championship. "Vereerd en extreem blij om hier te zijn", reageert Halilovic op de Instagram-pagina van zijn nieuwe club. "Ik kijk ernaar uit om te beginnen!"