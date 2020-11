Ryan Donk houdt gemengde gevoelens over aan misstap Galatasaray

Galatasaray heeft maandagavond dure punten laten liggen in de Süper Lig. Het team van Fatih Terim kwam in eigen huis niet verder dan een 1-1 gelijkspel tegen Kayserispor, dat ondanks een ondertalsituatie toch een 1-0 achterstand wist weg te poetsen. Ryan Donk verscheen voor het eerst in vier maanden tijd aan het startsignaal van een competitieduel, was ook een van de betere spelers bij Cim Bom, maar zijn fout leidde de gelijkmaker van de bezoekers in.

Na een uur spelen ging de bal op de stip. Martin Linnes werd, na een goede steekpass van Donk, aan de rechterkant van het strafschopgebied door Mugdat Celik tegen de hielen getikt en de scheidsrechter was onverbiddelijk: rode kaart en strafschop. Silviu Lung Jr. koos voor zijn linkerhoek, maar Mbaye Diagne mikte de bal in de andere hoek: 1-0.

Nog geen tien minuten later kwamen de bezoekers, ondanks de ondertalsituatie, op gelijke hoogte. Donk werkte een voorzet vanaf de achterlijn met een lage kopbal niet goed weg. De bal viel pardoes voor de voeten van Gustavo Campanharo, die het leer vanaf een meter of zeventien met flink effect laag achter de verbouwereerde Fatih Ozturk schoot: 1-1. Dat was ook de eindstand en daarom een zeer waardevol punt voor nummer achttien Kayserispor.

Ryan Babel ontbrak door het coronavirus, terwijl Ömer Bayram enkele minuten voor tijd inviel voor Emre Kilinc. Galatasaray komt door de remise op zeventien punten; drie minder dan aartsrivaal Fenerbahce en Alanyaspor. De verrassing van het seizoen heeft echter nog een duel tegoed. Galatasaray speelt zaterdag bij Rizespor, een dag voor de absolute kraker tussen Fenerbahce en Besiktas.