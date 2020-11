Ibrahimovic gaat tekeer tegen EA Sports: ‘Wie gaf jullie toestemming?’

Zlatan Ibrahimovic wil niet langer dat zijn naam en portret wordt gebruikt in de populaire FIFA-game van EA Sports. De 39-jarige topschutter van AC Milan maakt op Twitter bezwaar tegen het gebruik daarvan in FIFA 21 en vraagt zich af waar EA Sports de rechten daarvoor aan ontleend. "Wie heeft EA Sports toestemming gegeven voor het gebruiken van mijn naam en gezicht in FIFA?", schrijft Ibrahimovic op Twitter.

De Zweedse aanvaller vraagt zich af of de FIFPro, een internationale vakbond die zich wereldwijd bezighoudt met professionele voetballers, verantwoordelijk is voor het vermarkten van zijn rechten. "Ik ben me er niet van bewust dat ik lid ben van de FIFPro, en als ik dat wel ben, dan is dat gebeurd zonder dat ik me daar bewust van ben geweest via een rare constructie", aldus Ibrahimovic.

Somebody is making profit on my name and face without any agreement all these years. Time to investigate — Zlatan Ibrahimovic (@Ibra_official) November 23, 2020

Ibrahimovic wil de zaak verder uitzoeken. "Iemand verdient al vele jaren geld aan mijn naam en gezicht zonder enige overeenkomst. Tijd om dit te onderzoeken." Ook Gareth Bale heeft inmiddels gereageerd. "Interessant", zegt de aanvaller van Tottenham Hotspur in reactie op Ibrahimovic. "Wat is de FIFPro eigenlijk?" Overigens sluit EA geen contracten af met individuele voetballers die nog actief zijn. Wel sluit de gameontwikkelaar deals met voetbalbonden en clubs voor het gebruik van competitienamen en teamnamen. Voor het gebruik van legendarische oud-spelers, zoals Johan Cruijff wordt door EA Sports wél fors betaald.

De reden dat Ibrahimovic zich tot EA Sports wendt, is waarschijnlijk nieuws uit Engeland over David Beckham. The Mirror meldt dat Beckham een miljoenendeal heeft gesloten met EA Sports voor het gebruik van zijn beeltenis in FIFA, die hem in drie jaar tijd 45 miljoen euro oplevert. De oud-middenvelder verschijnt in de modus FIFA Ultimate Team als 'Icon', net als onder meer Diego Maradona, Pelé, Ronaldo en dus Cruijff.

Maandag werd bekend dat Ibrahimovic een lichte hamstringblessure heeft overgehouden aan het competitieduel met Napoli (1-3) winst van zondag. De centrumspits was van wereldbelang voor AC Milan door de eerste twee treffers te maken, maar moest zich elf minuten voor tijd laten vervangen. Nader onderzoek heft uitgewezen dat Ibrahimovic ongeveer tien dagen afwezig zal zijn. Daardoor mist hij de Europa League-wedstrijd tegen Lille en het competitieduel met Fiorentina. Ook het Europese treffen met Celtic van 3 december komt waarschijnlijk te vroeg.