Nicolás Tagliafico en Caro Calvagni presenteren vol trots nieuw gezinslid

Voetballers zijn anno 2020 meer dan ooit actief op social media. Topspelers als Memphis Depay, Cristiano Ronaldo en Zlatan Ibrahimovic geven bijna dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een kijkje in hun (privé)leven. Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Nicolás Tagliafico en zijn vriendin Caro Calvagni zijn verliefd op hun nieuwe hond genaamd India, zo laten ze zien op Instagram. “Welkom in de familie”, schrijft de Argentijnse linksback van Ajax op Instagram over hun nieuwe gezinslid. “Ik wil India aan jullie voorstellen. We houden van je!” India is de tweede hond in huize Tagliafico; Galo de andere viervoeter van de Argentijns international. In 2018 liet de Ajax-back al weten een groot hondenliefhebber te zijn. “Het is mooi om gezelschap te hebben van mijn vriendin en hond”, zei hij tegenover FOX Sports. “Misschien is hij iets liever dan ik, maar hij is best agressief."