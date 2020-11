Feyenoord deed Dirk Kuyt ‘absurde’ belofte: ‘Ze zijn er ook heel open in’

Dick Advocaat is naar alle waarschijnlijkheid bezig aan zijn laatste seizoen als hoofdtrainer van Feyenoord. Het is onduidelijk door wie de ervaren oefenmeester opgevolgd gaat worden in De Kuip. Naar verluidt is Dirk Kuyt de belofte gedaan om het stokje in de nabije toekomst over te nemen. Volgens Mikos Gouka, clubwatcher van Feyenoord namens het Algemeen Dagblad, is de huidige jeugdtrainer van de Rotterdammers zelfs de favoriet om Advocaat op te volgen. Journalist Sjoerd Mossou vindt het een vreemde belofte, terwijl Gouka de situatie probeert uit te leggen.

Het contract van Advocaat loopt na dit seizoen af. Kuyt zou zijn beloofd dat hij op termijn de nieuwe trainer van Feyenoord wordt. “Die belofte aan Kuyt, dat is toch echt heel raar", aldus Mossou in de AD Voetbal Podcast. "In het leven kun je nooit langer dan een jaar vooruit kijken en in het voetbal al helemaal niet. Waarom zou je dan met een soort langetermijnblik gaan bepalen dat Dirk Kuyt de hoofdtrainer wordt?"

“Feyenoord zoekt een beetje naar boegbeelden”, antwoordt Gouka. “Willem van Hanegem is er één, maar Willem is de eerste die roept dat het niet goed is. Feyenoord merkt dat ze in praatprogramma's en kranten nooit iemand hebben die de ploeg echt verdedigt. Jan Boskamp doet dat wel een beetje, maar verder hebben ze dat niet. Die iconen willen ze echt aan de club blijven binden.” Volgens Gouka wil Feyenoord dat dergelijke iconen achter de club blijven staan. “In die context is het iets begrijpelijker dat ze bij Dirk Kuyt hebben gedacht: Hij heeft ons kampioen gemaakt, dus wat zou hij in de toekomst willen doen?”

Volgens Gouka heeft Kuyt zelf aangegeven dat hij het wel ziet zitten om hoofdtrainer te worden. “Toen heeft iemand hem beloofd dat hij hoofdtrainer in Rotterdam zou worden. Dat is ook gewoon geaccepteerd. Er had natuurlijk iemand moeten zeggen: 'Laat hem eerst kijken of hij het bij de A'tjes en daarna bij de Onder 21 leuk vindt. Dan kunnen we weer verder kijken en kan hij misschien een keer assistent worden.' Maar die belofte is alvast gedaan." Kuyt ging na zijn actieve loopbaan aan de slag in de jeugdopleiding van Feyenoord. Hij was trainer van Feyenoord Onder-19 en loopt dit seizoen stage binnen de club om erachter te komen waar zijn ambities liggen.

"Het is eigenlijk absurd, maar het is gedaan en ze zijn er ook heel open in”, vervolgt Gouka. “Arnesen zegt letterlijk: 'Het is voor mijn tijd gebeurd, maar ik conformeer me er wel aan.' Hij kan ook bijna niet anders; als je een belofte doet, moet je die nakomen", stelt de clubwatcher, die aangeeft dat er binnen de club ook mensen zijn die Kuyt pas over ongeveer vijf jaar als optie zien. “Het is het probleem van Feyenoord in een notendop", reageert Mossou. "De cultuur wordt groter gemaakt dan het voetbal."