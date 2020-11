Elia richt zich tot Van Gangelen: ‘Ik hoop voor je dat je mij niet gaat groeten’

Eljero Elia heeft maandag via Instagram gereageerd op de beelden die FOX Sports zondagavond naar buiten bracht. Op de beelden is te zien hoe Elia zondag na afloop van de wedstrijd tussen PEC Zwolle en FC Utrecht een praatje maakt met een cameraman. Presentator Jan Joost van Gangelen verzekerde bij het programma Dit Was Het Weekend dat Elia er niet van gediend was dat hij gevolgd werd. “Hij zei: ‘Waarom volg je mij nou eigenlijk?’ De cameraman zei: ‘Ja, omdat ik een cameraman ben en ik het mooiste beeld probeer te maken’", zei Van Gangelen over het gesprek tussen Elia en de cameraman. De 33-jarige Elia vertelt zijn kant van het verhaal en deelt een waarschuwing uit aan Van Gangelen: “Ik hoop voor je dat je mij echt niet gaat groeten. Echt niet!”

Vanuit zijn auto doet Elia maandag zijn verhaal. Hij geeft aan dat hij via social media veel vragen heeft gekregen over wat er precies is voorgevallen na afloop van het 1-1 gelijkspel in Zwolle. “Dus ik ga snel vertellen wat er gisteren is gebeurd”, begint de dertigvoudig Oranje-international. “Niet dat ik me ermee bezighoud, maar ik ga het één keer vertellen en het is uit de wereld. Na de wedstrijd zag ik mezelf op een televisiescherm in het stadion. We moesten na de wedstrijd lopen van achterlijn naar achterlijn. Toevallig stond de cameraman aan die kant waar wij naartoe moesten lopen.”

?? Eljero Elia was niet gediend van de camera's die hem nadrukkelijk volgden. Kenneth Perez hekelt het gedrag van de @fcutrecht-aanvaller: "Eljero, ga gewoon voetballen." pic.twitter.com/bLUDIlnRal — FOX Sports (@FOXSportsnl) November 22, 2020

Elia ging op de cameraman af met een vraag. “Ik vroeg hem: ‘Heb jij een oortje in?’”, herhaalt Elia zijn eigen woorden. Volgens de buitenspeler gaf de cameraman aan dat hij geen oortje in had. “Ik zei: ‘Want ik dacht dat FOX Sports misschien aan jou vroeg om specifiek mij te filmen.’ Dat is het enige wat ik heb hem heb gevraagd. Hij zei: ‘Nee, echt niet.’ Dus ik zei: ‘Oké, fijne avond.’ En nogmaals, normaal zou ik dit nooit doen, maar ik zie dat bepaalde mensen op tv altijd wel wat hebben te zeggen. Het is nooit goed, dus ik laat ze ook gewoon.”

Elia baalt stevig van de uitleg van Van Gangelen en laat dat duidelijk blijken. “Je moet me niet belachelijk gaan maken. Je moet niet gaan zeggen dat ik dat tegen die cameraman heb gezegd, terwijl dat gewoon zijn werk is. Dan moet ik niet op voetbal gaan als ik niet gefilmd zou willen worden. Maar dat jullie zó triest zijn om dit de wereld in te brengen, om mij proberen belachlijk te maken, dat vind ik wel jammer. Zoals gewoonlijk kom je de mensen weer een keer tegen en dan willen ze je groeten. Ik hoop voor je dat je mij echt niet gaat groeten. Echt niet!” Elia sluit positief af: “Ik wens iedereen een fijne dag. Stay safe. Love.”

?? weer heel triest dit. Ga die camera man vragen wat ik vroeg. 2020 het wordt steeds erger ?? — Eljero Elia (@EljeroElia) November 22, 2020

Kenneth Perez reageerde zondag in de uitzending ook nog op het gesprek tussen Elia en de cameraman, ervan uitgaande dat de woorden van Van Gangelen klopten. “Hij voelt zich iets te veel gezocht, vind ik”, aldus Perez. “Hij zegt dat iedereen hem zoekt. Eljero. Elia. Ga alsjeblieft gewoon voetballen. Je kan gewoon echt heel goed voetballen als je vrij bent. Gewoon weer je werk doen zoals je vroeger hebt gedaan. Dan kun je iets toevoegen aan dit FC Utrecht. Ga je alsjeblieft daarmee bezighouden.”