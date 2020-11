‘Guardiola slaat Messi voorlopig over en bespreekt toptarget met De Bruyne’

Josep Guardiola wil de selectie van Manchester City na dit seizoen grondig renoveren en volgens The Independent staat Jack Grealish bovenaan het lijstje van de Spaanse manager. De keuzeheer van the Citizens heeft tijdens de onderhandelingen over een nieuw contract in het Etihad Stadium nadrukkelijk aangegeven dat hij topaankopen verwacht volgend jaar zomer. Het lijkt erop dat het bestuur gehoor wil geven aan de wensen van Guardiola, die zijn contract verlengde tot medio 2023.

Naar verluidt zijn ook de namen van Lionel Messi, die over een aflopend contract beschikt bij Barcelona, en Harry Kane (Tottenham Hotspur) de revue gepasseerd in de gesprekken van de clubleiding van Manchester City en Guardiola. Desondanks denkt de manager van de huidige nummer dertien in de Premier League dat Grealish een realistischere optie is wat betreft de vraagprijs. De sterspeler van Aston Villa werd afgelopen zomer genoemd bij Manchester United, dat echter geen heil zag in het neerleggen van negentig miljoen euro voor de Engelsman. De buurman uit Manchester zegt niet bij voorbaat 'nee' tegen dergelijke bedragen, zo klinkt het.

Volgens The Independent heeft Guardiola reeds met Kevin De Bruyne gesproken over de kwaliteiten van de 25-jarige Grealish, dit seizoen één van de absolute smaakmakers in de Premier League. De middenvelder was onder de indruk van het optreden van Grealish in het Nations League-duel tussen België en Engeland (2-0) van medio november. De door Manchester City begeerde spelmaker maakte in september zijn debuut voor the Three Lions en het lijkt erop dat hij inmiddels een vaste plaats heeft in de selectie van bondscoach Gareth Southgate.

Grealish verlengde zijn contract bij Aston Villa in september nog tot medio 2025 en volgens verschillende Engelse media is de afspraak gemaakt dat de middenvelder alleen bij een bod dat omgerekend op 110 miljoen euro uitkomt mag vertrekken uit Birmingham. Ondanks de hoge vraagprijs lijkt Manchester City momenteel de beste papieren te hebben om Grealish binnen afzienbare tijd aan de selectie toe te voegen.