Bielsa gelooft ogen niet: ‘Hij is een speler zonder zwakke plekken’

Spelers als Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Robert Lewandowski, Neymar en Mohamed Salah domineren al jaren de headlines, maar er komt onherroepelijk een moment waarop zij hun troon over moeten dragen aan de volgende generatie. In de rubriek Toppers van Morgen zet Voetbalzone iedere keer een potentiële opvolger van deze grootheden in het zonnetje. Wie spelen zich in de kijker bij de allergrootste clubs en mogen daarom niet ontbreken op jouw eigen volglijst? Ditmaal gaat de aandacht uit naar Illan Meslier, die zich als jongste keeper in de Premier League laat gelden bij Leeds United.

Door Thijs Verhaar

Promovendus Leeds United investeerde deze zomer meer dan honderd miljoen euro om zich te versterken en lijkt sterk genoeg om te overleven in de Premier League. Spits Rodrigo, rechtsbuiten Raphinha, vleugelaanvaller Hélder Costa en centrale verdedigers Diego Llorente en Robin Koch hebben allemaal al laten zien van waarde te zijn voor de ploeg van Marcelo Bielsa, die met de speler met de kleinste transfersom echter de grootste slag heeft geslagen. De pas twintigjarige doelman Illan Meslier werd na een succesvolle huurperiode definitief overgenomen van Lorient en houdt zich ook op het hoogste niveau knap staande, waar hij in zijn eerste negen Premier League-wedstrijden al driemaal de nul hield.

De boomlange Fransman veroverde op achttienjarige leeftijd een basisplaats bij de Franse tweedeklasser en hield in 28 wedstrijden 9 keer zijn doel schoon. Een huurdeal bij Leeds volgde, waar hij in eerste instantie tweede doelman werd achter Kiko Casilla. De zeer ervaren Spanjaard gaf Bielsa weinig reden om hem te passeren, maar de oefenmeester wist dat hij zich geen zorgen hoefde te maken toen Casilla in februari tegen een schorsing van acht wedstrijden aanliep. Meslier maakte immers een goede indruk bij de Onder-23 en had in januari al laten zien goed mee te kunnen in de FA Cup-wedstrijd tegen Arsenal, waar oud-keeper David Seaman vol lof over hem sprak. “Ik ben onder de indruk van hem. Hij ziet er zelfverzekerd uit en dat is mooi om te zien bij een doelman van zijn leeftijd.”

Seaman zag vervolgens hoe de twintigjarige in zijn eerste twee competitieduels niet eenmaal gepasseerd werd en in tien wedstrijden slechts vier tegentreffers hoefde te incasseren bij de uiteindelijke kampioen van de Championship. Meslier bewees zichzelf daarmee een uitstekende dienst, want zijn huurdeal werd door de promotie omgezet in een verplichte optie tot koop, waar ook Leeds maar wat blij mee is voor de som van 6,5 miljoen euro. De club durft hem in de Premier League blind het vertrouwen te geven en Seaman, die in het verleden ook voor Leeds speelde, is blij dat the Whites niet in de verleiding zijn gekomen om naast de Fransman nog een doelman te contracteren. “Het wordt een grote test voor hem, maar hij kan het hoogste niveau nu al aan. Ik kijk er naar uit om hem straks daar bezig te zien met Leeds.”

De 1.96 meter lange Meslier beschikt over uitstekende reflexen en is ondanks zijn lengte ook sterk in het keren van ballen die laag in de hoeken worden gemikt. De jonge Fransman heeft zoals gezegd een goede uitstraling en heerst in de lucht, waar hij met zijn uitstekende timing menig hoge voorzet wegstompt. In zijn carrière heeft hij ook al meerdere strafschoppen gekeerd en hij durft leiding te geven aan zijn defensie. Zijn belangrijkste wapen is echter zijn uittrap. Voormalig Engels international Darren Bent uitte daar na Mesliers eerste Premier League-optreden tegen Liverpool kritiek op, maar is inmiddels op die woorden teruggekomen, zo verkondigde hij aan Football Insider. “Ik zag hem toen passes versturen die ondermaats waren, maar sindsdien heeft hij me volledig overtuigd met zijn distributie, reddingen en leiderschap. Hij is gewoonweg geweldig en ik ben een groot fan van hem.”

Van alle keepers in de Premier League verzond Meslier tot nu toe de meeste geslaagde lange uittrappen en per wedstrijd komt hij gemiddeld zo’n dertig keer aan de bal, waarmee hij de ideale meevoetballende doelman is in het systeem van Bielsa. De Argentijnse trainer laat Leeds attractief en hyperaanvallend spelen, waarbij men negentig minuten lang druk zet op de tegenstander. Dat leverde de promovendus al elf punten op in negen wedstrijden, maar er moet ook geconcludeerd worden dat de ploeg bijzonder vatbaar is voor counteraanvallen. Meslier moest daardoor al zeventien treffers incasseren, maar niet eenmaal ging er een grote blunder van hem aan vooraf. De vele tegengoals worden hem dan ook niet zwaar aangerekend door FootballCritic, dat hem naar voren schuift als momenteel de meest consistente jonge doelman ter wereld.

De website geeft alle spelers een rating tussen de nul en honderd en baseert zich op de laatste 1.800 speelminuten waarin iemand in actie kwam. Door over zo’n lange periode te meten, toont men kraakhelder aan hoe constant spelers presteren. Aangezien consistentie zeer moeilijk is voor jonge voetballers, is de score van Meslier (76) keurig te noemen. Hij wordt door FootballCritic momenteel op gelijke waarde geschat als bijvoorbeeld Oranje-doelman Tim Krul en is met een opwaardering van liefst zes punten de snelste stijger in de lijst van jonge talenten. De Fransman wordt daarmee beloond voor zijn sterke optredens in Engeland, waar hij begin januari voor het eerst tegenover landgenoot Hugo Lloris komt te staan.

De sluitpost van Tottenham Hotspur is al ruim twaalf jaar eerste doelman van de Franse nationale ploeg en mag zich captain noemen van de wereldkampioen. Als 33-jarige weet hij echter dat de concurrentie steeds dichterbij komt en het zou zomaar kunnen dat Meslier de volgende vaste doelman van les Bleus gaat worden. “We zijn dolblij dat Illan zich op dit niveau laat zien”, stelde Sylvain Ripoll ondanks in gesprek met L’Équipe. De bondscoach van Frankrijk Onder-21 heeft met Alban Lafont nog een potentiële topkeeper in de gelederen en prijst zich gelukkig met dat luxeprobleem. “Illan doet het erg goed in Engeland en we zullen zien hoe de concurrentiestrijd met Alban zich ontwikkelt. Ik kan alleen maar blij zijn dat ik twee echte nummers 1 heb, want dat is lang niet altijd het geval geweest in de Franse jeugd.”

Tot nu toe krijgt de door Fiorentina aan Nantes verhuurde Lafont de voorkeur, maar de vraag is voor hoelang nog. Hij heeft weliswaar veel meer ervaring op het hoogste niveau, maar Meslier tikt een hoger niveau aan, zo blijkt uit de beoordelingen van FootballCritic (76 om 72). Bovendien staat Lafont al een tijd stil in zijn ontwikkeling. De in het verleden door Ajax begeerde sluitpost speelt weliswaar alles in de Ligue 1, maar is verre van foutloos. Meslier lijkt juist per wedstrijd meer in zijn rol te groeien in de Premier League, waar teamgenoot Patrick Bamford lyrisch is over zijn verrichtingen. “Na elke redding kijken tegenstanders weer naar hem en denken bij zichzelf: ‘Wie is die gast?’, grinnikt de spits bij BT Sport. “Hij is een briljante keeper en wordt iedere week beter.”

Keepen is bij uitstek een ervaringsvak, dus het grootste verbeterpunt voor Meslier is dat hij situaties beter moet leren herkennen. Zo kan hij zorgen dat hij nog beter gepositioneerd staat, want dat is eigenlijk het enige wat je kunt aanmerken op zijn spel. Hij heeft geregeld spectaculaire reddingen nodig om kansen onschadelijk te maken. Dat maakt het leuk om naar zijn spel te kijken, maar voor zijn kansen bij de nationale ploeg is het beter als hij die capriolen niet nodig heeft. Bielsa twijfelt er echter niet aan dat zijn pupil ooit de nummer 1 van Frankrijk gaat worden. “Hij is rustig, zelfverzekerd, durft risico’s te nemen, is sterk in de lucht en geeft de ploeg altijd het gevoel dat we op hem kunnen vertrouwen. Hij is een keeper zonder zwakke punten en ik ben heel blij dat hij voor ons speelt.”