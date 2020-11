Lyon identificeert opvolgers voor Memphis Depay

Francesco Acerbi staat op het punt om zijn tot medio 2023 lopende contract bij Lazio te verlengen. De ervaren centrumverdediger tekent een nieuw vijfjarig contract en wil zijn loopbaan graag afsluiten in Rome. (Il Messaggero)

Cristiano Ronaldo is zeer te spreken over de werkwijze van Juventus-trainer Andrea Pirlo. Vanwege de goede samenwerking heeft de Portugese aanvaller besloten om zijn tot medio 2022 lopende contract minimaal uit te dienen. (Tuttosport)

Islam Slimani van Leicester City en Boulaye Dia van Stade Reims zijn in beeld.