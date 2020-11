Feyenoord gaat akkoord met voorstel en moet Kökcü in eigen Kuip missen

Feyenoord en Orkun Kökcü hebben het schikkingsvoorstel van de aanklager van de KNVB van twee wedstrijden, waarvan één voorwaardelijk, geaccepteerd, zo maakt de club maandag wereldkundig. De middenvelder mist hierdoor de thuiswedstrijd van het elftal van trainer Dick Advocaat tegen FC Utrecht van aankomende zondag. Kökcü ontvangt de straf voor zijn rode kaart in het uitduel met Fortuna Sittard (1-3) van afgelopen zondag.

Kökcü ontving de rode kaart al in de twaalfde minuut, nadat de middenvelder van de Rotterdammers een trap op de achillespees had uitgedeeld aan Fortuna-speler Roel Janssen. Op dat moment stond Feyenoord al met 1-0 achter dankzij een doelount na dertig seconden van Zian Flemming. "Over de bal, vol op het been bij Janssen. Er wordt uiteraard naar gekeken door de VAR, maar ik kan me niet voorstellen dat ze dit gaan overrulen", reageerde commentator Mark van Rijswijk. Dat gebeurde inderdaad niet. "Scheidsrechter Dennis Higler had perfect zicht, was zeer gedecideerd en trok de juiste kaart. Daar valt verder niets van te vinden."

Feyenoord wist ondanks de vroege aftocht van Kökcü in Sittard dus alsnog te winnen van hekkensluiter Fortuna, dat Marco Senesi en Steven Berghuis (twee strafschoppen) zag scoren. De middenvelder is overigens wel gewoon beschikbaar in het Europa League-duel met CSKA Moskou van aanstaande donderdag. Enkele weken geleden was Feyenoord in de eigen Kuip met 3-1 te sterk voor de Russische opponent, onder meer door een doelpunt van Kökcü.