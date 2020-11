Victor Font: ‘Ik weet dat Lionel Messi zijn komst wel ziet zitten’

Victor Font hoopt Lionel Messi te kunnen overtuigen van een langer verblijf bij Barcelona. In de voorbije transferperiode probeerde de aanvaller te vertrekken, maar de club hield Messi uiteindelijk aan zijn contract. Omdat zijn verbintenis komende zomer afloopt, kan de Argentijn na dit seizoen alsnog transfervrij het Camp Nou verlaten. Font, een van de voornaamste kanshebbers om vanaf januari de nieuwe voorzitter van Barcelona te worden, denkt een troef in handen te hebben om Messi bij Barcelona te houden.

De zakenman ziet zoals bekend een grote rol voor Xavi weggelegd in de toekomst van Barcelona. Een bijkomend voordeel van de komst van Xavi is dat Messi er enthousiast over is, verzekert Font in een interview met L'Esportiu de Catalunya. Xavi speelde tot aan 2015 voor Barcelona en stond dus jarenlang samen met Messi op het veld. Inmiddels is hij trainer van Al-Sadd, maar volgens Font beschikt de oud-middenvelder over een clausule in zijn contract waardoor hij op ieder moment kan terugkeren bij Barça. Font hoopt Xavi een leidende rol te geven in het 'sportieve langetermijnproject' van Barcelona, maar sluit net als in eerdere interviews niet uit dat Ronald Koeman kan aanblijven als hoofdtrainer.

"We hebben een tijd geleden een diepgravende analyse gedaan om erachter te komen wie ons sportieve langetermijnproject moet leiden. Xavi is de juiste persoon vanwege zijn managementkwaliteiten, zijn leiderschapskwaliteiten en zijn voetbalkennis. Hij is een van de beste spelers uit de geschiedenis van de club", verklaart Font. "Hij is in staat om een team samen te stellen. Vanwege de onderlinge vertrouwensband kan hij meerdere functies uitoefenen en dat kan belangrijk blijken als er moeilijke tijden komen." In ieder geval 'de komende tien jaar' moet Xavi de club leiden, zo is het plan. "We willen dat hij een rol als directeur combineert met het hoofdtrainerschap. Dat wil hij zelf ook doen, als het nodig is. Xavi zou veel meer zijn dan enkel onze hoofdtrainer."

Hoewel Font de wens uitspreekt dat Xavi hoofdtrainer wordt, is het mogelijk dat Koeman het vertrouwen behoudt. "Natuurlijk. Soms trekken mensen dingen uit hun verband. Als het sportieve organigram van de club, waar Xavi de leiding over zou hebben, van mening is dat Koeman door moet als trainer, dan gaat hij door. Ze zouden kunnen samenwerken, zoals Josep Guardiola en Txiki Begiristain (director of football, red.) doen bij Manchester City", legt de 48-jarige presidentskandidaat uit. Hij voegt er lachend aan toe dat Guardiola en Begiristain verder niet hoeven te rekenen op de komst van Messi. Font is goed bevriend met Ferran Soriano, de algemeen directeur van Manchester City, en heeft hem verteld dat hij Messi 'uit zijn hoofd mot zetten'. "Hij moet op zoek naar een andere manier om de Champions League te winnen, want Messi blijft hier en wij gaan de Champions League winnen."

Font werd 'verdrietig' van de soap rondom Messi. "We genieten al zo lang van Messi, dat we niet volledig beseffen wat hij heeft betekend en wat hij is. Het was frustrerend om in die situatie terecht te komen. Het is een van de redenen waarom nieuw leiderschap nodig is bij de club. Wij kunnen een een succesvol sportief project garanderen. Hij is iemand die wil winnen en dat wil hij doen bij Barcelona, want hij is een Catalaan", aldus de kandidaat-voorzitter. "Xavi heeft met hem gesproken. Ik weet dat Messi zijn komst als leider van het sportieve project ziet zitten. We moeten ten eerste duidelijk maken aan Messi dat hij onder de nieuwe clubleiding niet meer zal aanlopen tegen de problemen waarmee hij te maken kreeg. Verder moeten we laten zien dat de relatie tussen Barcelona en Messi een strategische is, die na zijn pensioen nog voortduurt. Ik denk dat we hem gaan overtuigen."