Veltman: ‘Ik sta in het wereldje beschreven als: die kan er geen reet van’

Joël Veltman heeft het gevoel zich steeds opnieuw te moeten bewijzen. De verdediger van Brighton & Hove Albion merkt in het programma Andy Niet te Vermeijde op dat er een dominant, negatief beeld over hem bestaat waar hij niet van af kan komen. Veltman vertelt in het programma van oud-prof Andy van der Meijde wel dat hij inmiddels beter kan omgaan met kritiek dan voorheen.

Veltman vertrok afgelopen zomer na acht seizoenen bij Ajax naar Brighton & Hove Albion. Hij speelde 245 officiële wedstrijden voor de Amsterdammers, kwam tot 27 interlands voor Oranje en komt nu regelmatig in actie in de Premier League. Toch moet hij zich blijven bewijzen. "Ja, dat gevoel heb ik wel een beetje. Ik bedoel: ik kom niet meer van mijn naam af. Ik sta in het wereldje beschreven als: 'Oh, die Veltman kan er geen reet van.'"

"Maar zeker in de afgelopen twee jaar heb laten zien dat ik uitstekend kan spelen", stelt de 28-jarige stopper. "Op een gegeven moment kom je er niet meer van af. Maar dat vind ik prima. Laat die mensen lekker lullen. Ik weet wat ik kan en wat ik ook niet kan. Dat heb ik de afgelopen jaren wel ontwikkeld." In thuiswedstrijden werd Veltman weleens uitgefloten door kritische fans, maar daar probeerde hij zich niet door te laten afleiden.

"Je hebt natuurlijk een paar supporters die het doen, maar de meeste supporters zijn positief. Dat vind ik wel mooi. Natuurlijk heb je af en toe zoiets van: 'Jongens, krijg even de piep'. Maar laat die mensen lekker lullen", aldus Veltman, die de Champions League-campagne van 2018/19 met Ajax aanhaalt als voorbeeld van de in zijn ogen soms overdreven kritiek. Hij wijst specifiek naar de gewonnen kwartfinale tegen Juventus. "Dat was wel mooi. Overal las je: 'Veltman tegen Cristiano Ronaldo. Hoe gaat dat nou weer?'. Uiteindelijk gingen we toch door."