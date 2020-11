Driessen: ‘Hemeltergend en dodelijk voor de geloofwaardigheid van Koeman’

Ronald Koeman begeeft zich in zwaar weer bij Barcelona, dat na de 1-0 nederlaag tegen Atlético Madrid is afgezakt naar de teleurstellende twaalfde plaats in LaLiga. Volgens Valentijn Driessen is het hoog tijd dat de Nederlandse coach ingrijpt bij de kwakkelende middenmoter en de voetbalverslaggever denkt dat het passeren van Lionel Messi al een stap in de goede richting is voor Koeman.

"Koeman is bij Barcelona echt in een wespennest terechtgekomen", concludeert Driessen maandag in een video-item van De Telegraaf. "En opnieuw zie je dat Lionel Messi het momenteel niet kan of niet wil. Wat hij tegen Atlético Madrid liet zien is echt hemeltergend. Hij doet alleen iets als hij de bal heeft en nu doet Messi vaak ook geen goede dingen aan de bal. Waardoor hij ook balverlies lijdt op plaatsen waar je geen balverlies moet lijden. Daarna begint Messi te sjokken en dat is dodelijk voor het elftal en dodelijk voor de geloofwaardigheid van Koeman als hij Messi maar blijft opstellen."

Méér hoofdbrekens voor Koeman: ‘Dit mag Barcelona niet overkomen’

"En drie nederlagen (in LaLiga, red.), dat komt gewoon niet vaak voor bij Barcelona", vervolgt de chef voetbal zijn harde analyse over de weggezakte formatie van Koeman, die volgens Driessen wellicht betere tijden tegemoet gaat. "Hij heeft één geluk, de presidentsverkiezingen. Daar is alle aandacht op gericht, dus dan kun je nog in relatieve rust werken. Maar stel je voor dat er een president komt die jou weg wil hebben als trainer, dan ben je héél snel weg. En is die president er en die laat jou zitten, en je blijft verliezen, dan is je als trainer ook geen lang leven beschoren."

"Hij heeft het heel moeilijk, Koeman zit op een vulkaan daar die op uitbarsten staat. En dat kan hem weleens de kop gaan kosten", waarschuwt Driessen de voormalig bondscoach van het Nederlands elftal. Er liggen volgens hem nog meer gevaren op de loer voor Koeman in Barcelona. "Op het moment dat spelers gaan muiten, heb je ook een probleem. Een muitende Messi zorgt voor onoverkomenlijke problemen voor een trainer en daar lijkt het nu wel sterk op. Als je ziet hoe hij zich gedraagt op het veld. Koeman heeft Messi tot dusver de hand boven het hoofd gehouden, maar wil je geloofwaardig blijven naar de rest van je spelersgroep, dan zal je op een gegeven moment toch een beslissing moeten nemen om niet met hem door te gaan."