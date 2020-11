Opvallende tirade Klopp: ‘Als iemand daarover begint word ik echt gek’

Liverpool versloeg zondag Leicester City (3-0) op imponerende wijze, al was er na afloop weinig blijdschap bij Jürgen Klopp. De manager van de mede-koploper in de Premier League spuwde zijn gal over de aanvangstijdstippen die er soms zijn in competitieverband. Klopp vindt het onbegrijpelijk dat Liverpool drie dagen na een Europees duel al om 12.30 uur moet aantreden in eigen land.

Klopp vindt dat er meer rekening moet worden gehouden met de clubs tijdens de aanhoudende coronacrisis. "Sky Sports en BT Sport moeten met elkaar gaan praten, want als we steeds na een duel op woensdag op zaterdag weer om 12.30 uur moeten spelen, dan weet ik niet of we het seizoen kunnen afmaken met elf spelers", zo zei de verontruste Liverpool-coach in gesprek met Sky Sports. "Ik weet echter ook dat het de omroepen niets kan schelen en daar zit nu het grote probleem. We hebben het er al zolang over, maar in de tussentijd is er niets veranderd."

"Ik heb het niet alleen over Liverpool, het gaat om alle voetballers", benadrukte Klopp in zijn pleidooi. "Gerard Piqué heeft gisteren een zware knieblessure opgelopen en volgens mij is Bukayo Saka vandaag ook tegen een kwetsuur aan de knie aangelopen. Hij heeft tijdens de interlandperiode drie wedstrijden voor Engeland afgewerkt. Er wordt steeds gezegd dat wij als managers moeten roteren, maar welke spelers moeten we daarvoor gebruiken? We hebben een aantal aanvallende opties, maar verder beschikken we alleen maar over jeugdspelers."

Klopp noemde de overvolle speelkalender een 'gigantisch probleem'. "Op woensdag spelen en dan weer op zaterdag om 12.30 uur is puur en alleen een probleem voor de omroepen. We spelen woensdag tegen Atalanta in de Champions League en dan zaterdag tegen Brighton & Hove Albion, met de aftrap om 12.30 uur. Het lijkt op een vroegtijdig kerstcadeautje. We zullen al bibberend in Brighton verschijnen. Ik denk er zelfs over na om de drie punten gewoon op te sturen, zo erg is het allemaal geworden inmiddels." De interviewer van Sky Sports bracht naar voren dat er duidelijke afspraken zijn gemaakt tussen de clubs en de omroepen, maar dat bracht Klopp niet op andere gedachten.

"Heren, ga het gesprek met elkaar aan en durf beslissingen te nemen", zo gaf Klopp als advies mee. "Ik heb een goede band met jullie, maar als er weer iemand over contracten durft te beginnen, dan word ik echt gek. Want die contracten zijn niet gemaakt voor een seizoen dat in de ban is van het coronavirus. We moeten allemaal aanpassingen doen. Alles is inmiddels anders geworden, maar bij de contracten met de omroepen geldt nog steeds: 'Dit is afgesproken en dat laten we ook zo'. Hoe is dat mogelijk? Alles is veranderd, de hele wereld is inmiddels veranderd!", aldus de boze Klopp.