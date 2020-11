Siem de Jong in gesprek over terugkeer in de Eredivisie

SC Heerenveen wil Siem de Jong terughalen naar de Eredivisie, zo weet Voetbal International te melden. De Friezen zijn momenteel in gesprek met de 31-jarige aanvallende middenvelder, die zonder club zit na zijn vertrek bij het Amerikaanse FC Cincinnati. De Jong liet de Eredivisie in februari van dit jaar achter zich voor een avontuur in de Verenigde Staten, maar daar is nu alweer een einde aan gekomen.

Heerenveen verkocht Chidera Ejuke afgelopen zomer voor twaalf miljoen euro aan CSKA Moskou en heeft daardoor nog een potje voor aanvallende versterkingen. De Jong kan transfervrij worden binnengehaald en de Friezen zien hem ‘graag komen’, waardoor er inmiddels contact is gelegd. Het is vooralsnog onduidelijk hoe de zesvoudig Oranje-international zelf staat tegenover een terugkeer op de Nederlandse velden.

De Jong liet de Eredivisie in februari aanvankelijk voor de derde keer achter zich, toen hij Ajax verruilde voor een avontuur bij FC Cincinnati. Bij de Amerikaanse club van trainer Jaap Stam kwam hij in het afgelopen kalenderjaar tot zestien officiële wedstrijden, waarvan acht als basisspeler. FC Cincinnati besloot De Jong naar verluidt geen verlenging van zijn tot 31 december 2020 lopende contract aan te bieden, waardoor er al snel een einde kwam aan zijn dienstverband in de Verenigde Staten.

“Het was een moeizaam jaar, al is het niet echt gepast om daar in 2020 over te klagen. Ik zal de mensen met wie ik bij deze club heb gewerkt niet vergeten. Hartelijk bedankt voor alles en het allerbeste voor de toekomst!”, schreef De Jong op Instagram over zijn vertrek bij FC Cincinnati, waar ook landgenoten Maikel van der Werff en Jürgen Locadia onder contract staan. De aanvallende middenvelder kwam eerder uit voor Ajax, PSV, Newcastle United en Sydney FC.