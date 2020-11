52-voudig Zuid-Afrikaans international Anele Ngcongca (33) overleden

Anele Ngcongca is op 33-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van een auto-ongeluk, zo brengt onder meer voormalig werkgever Racing Genk naar buiten. Volgens het Zuid-Afrikaanse medium eNCA vond het ongeluk plaats in KwaZoeloe-Natal, een provincie van Zuid-Afrika. Een vrouw die bij Ngcongca in de auto zat verkeert in kritieke toestand in het ziekenhuis, zo klinkt het.

Ngcongca was volgens bovengenoemd medium op slag dood. "We vernemen het tragische nieuws van Genkie Anele Ngcongca. Hij overleed in een auto-ongeluk. In totaal speelde Anele maar liefst 279 wedstrijden voor KRC Genk. Onze gedachten zijn bij familie en vrienden van onze Zuid-Afrikaanse ex-speler. RIP Anele", schrijft Racing Genk in een bericht op Twitter. Veel supporters van de Belgische club reageren verslagen op het droevige nieuws over de plotselinge dood van Ngcongca.

Ngcongca, een rechtsbenige verdediger, stond tussen 2007 en 2016 onder contract bij Racing Genk en in die periode kwam hij tot 279 wedstrijden. In 2011 veroverde hij de landstitel met de club waar John van den Brom onlangs werd aangesteld als trainer. Ngcongca kwam later ook nog uit voor het Franse Troyes en Mamelodi Sundowns in eigen land. De routinier zou dit jaar terugkeren in het Belgische voetbal. Hij had al een contract getekend bij KSV Roeselare, maar de club ging failliet voordat de verdediger nog maar een wedstrijd had gespeeld. Ngcongca kwam in totaal tot 52 interlands namens Zuid-Afrika.