Van Rhijn ontvangt shirtje na AZ - FC Emmen: ‘Hier heb ik altijd van gedroomd’

FC Emmen ging zondagavond op bezoek bij AZ met 1-0 onderuit, door een doelpunt van Bruno Martins Indi. Ricardo van Rhijn blikt in gesprek met Voetbalzone terug op het duel in het AFAS Stadion en laat zijn licht schijnen over de rode kaart die Lucas Bernadou kreeg na inmenging van de videoscheidsrechter. De 29-jarige verdediger mocht tevens een shirtje van voormalig ploeggenoot Calvin Stengs in ontvangst nemen.