Eljero Elia reageert op beelden van FOX Sports: ‘Weer heel triest dit’

Eljero Elia heeft in de nacht van zondag op maandag gereageerd op het incident na de wedstrijd tussen PEC Zwolle en FC Utrecht (1-1). De 33-jarige vleugelaanvaller zou na afloop van dat duel de cameraman van FOX Sports hebben opgezocht om te vragen ‘waarom hij hem nou eigenlijk volgde’, zo zei Jan Joost van Gangelen in het programma Dit was het Weekend. Elia laat via Twitter naar aanleiding van het incident weten dat ‘het steeds erger wordt’.

“Weer heel triest dit. Ga die cameraman vragen wat ik vroeg. 2020, het wordt steeds erger”, schrijft Elia tussen twee lachende emoji’s. FOX Sports zond beelden uit waarop te zien was hoe de aanvaller zich bij de cameraman meldde om iets aan hem te vragen. Volgens Van Gangelen vroeg Elia: ‘Waarom volg je mij nu eigenlijk?’ Daarop reageerde de cameraman volgens Van Gangelen: “Ja, eh, omdat ik een cameraman ben en het mooiste beeld probeer te maken. Ik krijg een opdracht van mijn regisseur en die zegt: ‘Volg jij Elia’. Dus dan doe ik dat.”

?? weer heel triest dit. Ga die camera man vragen wat ik vroeg. 2020 het wordt steeds erger ?? — Eljero Elia (@EljeroElia) November 22, 2020

Van Gangelen concludeert dat Elia er ‘niet van gediend was’. “Hij voelt zich iets te veel gezocht, vind ik”, reageerde Kenneth Perez. “Hij zegt dat iedereen hem zoekt. Eljero. Elia. Ga alsjeblieft gewoon voetballen. Je kan gewoon echt heel goed voetballen als je vrij bent. Gewoon weer je werk doen zoals je vroeger hebt gedaan. Dan kun je iets toevoegen aan dit FC Utrecht. Ga je alsjeblieft daarmee bezighouden.”

?? Eljero Elia was niet gediend van de camera's die hem nadrukkelijk volgden. Kenneth Perez hekelt het gedrag van de @fcutrecht-aanvaller: "Eljero, ga gewoon voetballen." pic.twitter.com/bLUDIlnRal — FOX Sports (@FOXSportsnl) November 22, 2020

Elia kwam tegen PEC vier minuten voor het einde als vervanger van Bart Ramselaar binnen de lijnen. De van Istanbul Basaksehir overgekomen aanvaller speelde dit seizoen voorlopig acht officiële wedstrijden voor FC Utrecht, waarin hij één assist leverde. “Altijd maar die randzaken. Wees blij dat je gevolgd wordt door een camera. Dat betekent dat je iets betekent überhaupt", zo Perez. "Dat doen ze echt niet bij iedereen. Vat dat positief op, ga voetballen. Ik ga er tenminste van uit dat hij tegen de camera heeft gezegd wat jij nu hebt gezegd? Of misschien heeft hij gevraagd of hij de beelden mocht”, vroeg de Deense analist gekscherend.