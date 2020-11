‘Roger Schmidt van PSV is de enige die daarover blijft janken’

Valentijn Driessen is van mening dat de analisten, journalisten en commentatoren ‘elkaar blijven napraten over de overbelasting van topsporters’, zo schrijft hij in zijn column in De Telegraaf. De journalist haalt een uitspraak van Ronald de Boer over de door Sergio Ramos bij de Spaanse nationale ploeg opgelopen hamstringblessure om dit te onderbouwen. Driessen is tegelijkertijd hard voor de klagende Roger Schmidt.

Driessen hoorde De Boer bij FOX Sports zeggen dat de blessure van Ramos het gevolg van overbelasting is, maar hij stelt dat de ‘objectieve cijfers’ iets anders vertellen. De verdediger van Real Madrid speelde tussen 1 september en 18 november 2019 1438 minuten in LaLiga, de Champions League en de Spaanse nationale ploeg, terwijl dat dit seizoen in dezelfde periode 1422 minuten waren. De komende 31 dagen staan er 10 wedstrijden op het programma voor clubs die Europees voetbal spelen.

“Als je het vaak genoeg zegt, ga je geloven dat het onmenselijk is terwijl dit aantal in deze fase van het seizoen al jarenlang de praktijk is. Daarbij komt dat coaches nu vijf in plaats van drie wissels mogen doorvoeren”, schrijft Driessen. Hij noemt het gedrag van de meeste trainers van topclubs ‘verhelderend’. “Roger Schmidt van PSV is de enige die blijft janken over de veronderstelde overbelasting. Ook weer na het gelijkspel bij FC Twente. De power viel weg door het vele reizen van z’n spelers, verklaarde hij het zwakke laatste half uur van PSV in Enschede.”

“Maar Erik ten Hag, Dick Advocaat en Arne Slot hoorde, en hoor je niet zeuren. Integendeel. Zij staan op het standpunt dat je in de top weet dat je drie wedstrijden in acht dagen moet kunnen spelen. Zo wordt ook opgeleid. Bij Ajax, Feyenoord en AZ is dus geen ruimte voor excuses, die niet op feiten zijn gebaseerd”, gaat Driessen verder. Hij benadrukt overigens dat het deze trainers nog steeds rekening moeten houden met de belasting van hun spelers in hun opstelling en wissels. Driessen ziet dat Ten Hag, Advocaat en Slot dit kunnen doen, doordat ze de beschikking hebben over een ruime selectie.

Advocaat kon volgens Driessen tegen Fortuna Sittard (waar Feyenoord met 1-3 won) ondanks negen afwezigen een acceptabel elftal opstellen. “Los van het aantal wedstrijden, het gunstige programma voor de topclubs, - ze treffen elkaar pas in januari voor het eerst - spelen er ook nog verschrikkelijk zwakke ploegen in de Eredivisie als Heracles Almelo, Fortuna Sittard en FC Emmen. Teams waar je niets van te vrezen hebt als topclub”, aldus Driessen. Hij stelt dat de blessures eerder te wijten zijn aan een gemankeerde voorbereiding en dat erna de winterstop pas echt sprake kan zijn van serieuze overbelasting. “Speelt Schmidt in de Europa League een voorname rol met PSV, dan mag hij in het voorjaar van 2021 klagen dat de PSV’ers worden overbelast.”