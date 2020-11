Diogo Jota schrijft geschiedenis op Anfield bij nieuw clubrecord Liverpool

Liverpool heeft zondagavond geschiedenis geschreven tegen Leicester City. De ploeg van manager Jürgen Klopp won met 3-0 van the Foxes, wat betekent dat Liverpool nu 64 competitiewedstrijden op Anfield ongeslagen is. Het vorige clubrecord stamt uit 1981, toen Leicester City in januari van dat jaar een einde bracht aan een reeks van 63 wedstrijden zonder verliespartij op de eigen ondergrond in Liverpool. Chelsea is nog altijd recordhouder met 86 wedstrijden zonder nederlagen in de Premier League op eigen veld. Door de zege komt Liverpool op twintig punten uit negen wedstrijden, evenveel als koploper Tottenham Hotspur.

Liverpool kwam ijzersterk uit de startblokken. Gelegenheidsrechtsback James Milner stuurde Diogo Jota de diepte in, die de bal teruglegde vanaf de achterlijn. Het schot van Naby Keïta werd tot hoekschop verwerkt. Uit de corner die volgde kopte Sadio Mané in het zijnet. Aan de andere kant van het veld kwam Joel Matip goed weg. Hij kreeg de bal in het strafschopgebied op zijn arm, maar de arbitrage vond het niet genoeg voor een penalty. Liverpool bleef aanvallen en was via Curtis Jones na negen minuten dichtbij de openingstreffer. Na een vlotlopende aanval werd hij op de rechterflank vrijgespeeld, maar Kasper Schmeichel liet zich niet verrassen in de korte hoek. Het was wachten op de 1-0 en deze viel uiteindelijk in de 21ste minuut na een hoekschop van James Milner. Johnny Evans kreeg de bal ongelukkig op het hoofd en passeerde onbedoeld zijn eigen keeper.

Het team van Klopp, die een basisplaats in petto had voor Georginio Wijnaldum, bleef aandringen. Met nog vijf minuten op de klok in de eerste helft werd de voorsprong verdubbeld door Jota. Het was Andrew Robertson die vanaf de linkerkant een scherpe voorzet in huis had. Jota hoefde er alleen maar het hoofd tegenaan te zetten om de 2-0 achter Schmeichel te koppen. De Portugees is nu de eerste speler in de clubgeschiedenis van Liverpool die scoort in zijn eerste vier thuiswedstrijden in de Premier League. Ook na rust waren het the Reds die de lakens uitdeelden. Vlak na de thee kreeg Jota een mogelijkheid om opnieuw te scoren, maar zijn inzet ging over het doel van Schmeichel. Het was de keeper die Leicester in deze fase op de been hield, want minuten later bracht hij fantastisch redding op een inzet van Mané. De Senegalees kon alleen af op de keeper na een diepe bal van Milner. Hij zocht de verre hoek en stuitte op Schmeichel, terwijl in de rebound Jota niet kon scoren.

30 - Diogo Jota's goal for Liverpool came after a sequence of 30 passes; since Opta have this data available from 2006-07, this is the most in the build-up to any @premierleague goal by the Reds. Silky. pic.twitter.com/SQXNDLRYEG — OptaJoe (@OptaJoe) November 22, 2020

Leicester stond zwaar onder druk door Liverpool, dat kans-op-kans kreeg om de score verder uit te breiden. Schmeichel redde op een inzet van Jota, waarna Firmino vanuit de rebound op de paal kopte. De kansenregen voor Liverpool speelde zich af in de eerste tien minuten na rust. In deze fase moest Naby Keïta het veld geblesseerd verlaten. De middenvelder greep naar zijn hamstring en Klopp nam geen enkel risico door hem te wisselen. Leicester City kon in aanvallend opzicht geen vuist maken. Jamie Vardy en Youri Tielemans waren kansrijk, maar wisten Alisson Becker niet te passeren. Met nog een kwartier op de klok ging Firmino alleen af op Schmeichel en raakte hij de paal. In de rebound kon hij scoren voor open doel, maar de Braziliaan raakte de bal niet goed waardoor Marc Albrighton de bal van de doellijn hielp. Mané kreeg de bal daarna voor zijn voeten, maar ook hij raakte de paal.

Leicester City bleef nog enigszins in leven en dat had het volledig te danken aan de enorme missers van de Liverpool-aanval. In de slotfase speelde Mané zich knap vrij en kreeg hij een goede schietkans. Opnieuw was het Schmeichel die redding bracht. Leicester probeerder er nog een slotoffensief uit te persen, maar Liverpool speelde zich vaak eenvoudig onder de druk uit en bleef zodoende probleemloos overeind. De 3-0 kon niet uitblijven en viel uiteindelijk vlak voor tijd. Vanuit een hoekschop van Milner kopte Firmino de bal raak in de verre hoek. Het bleek het laatste wapenfeit van Liverpool, dat zich kan opmaken voor het duel van woensdag met Atalanta in de Champions League.