Gelukkig en ongelukkig AZ boekt moeizame zege op FC Emmen

AZ won de eerste twee thuisduels met FC Emmen in Eredivisie-verband met de doelcijfers 8-0, maar zondagavond ging het beduidend moeizamer. Het team van Arne Slot kwam niet verder dan een enkel doelpunt, zelfs niet toen de bezoekers het laatste half uur met tien man op het veld stonden: 1-0. Door de derde overwinning op rij stijgt AZ, dat nog geen competitieduel heeft verloren, van de achtste naar de zevende stek en kunnen de Noord-Hollanders zich nu gaan focussen op het bezoek van Real Sociedad in het kader van de Europa League.

De intenties van AZ waren al vanaf de eerste minuut duidelijk. Het doelgebied van Felix Wiedwald werd omsingeld en de doelman moest meteen al enkele keren tussenbeide komen. Na elf minuten spelen was het raak. Na een corner vanaf de rechterkant bleef de bal in de doelmond liggen en gleed Bruno Martins Indi de bal in het doel: 1-0. Enkele minuten later kreeg Jesper Karlsson een grote kans toen hij oog in oog met Wiedwald naast schoot.

AZ zocht op de vijandelijke helft naar een tweede doelpunt en zorgde er zelf voor dat FC Emmen mocht blijven hopen. Pogingen waren niet precies of Wiedwald hield zijn team op de been, zoals bijvoorbeeld bij een inzet van Calvin Stengs. Tussendoor moest AZ wel attent blijven, daar Nikolai Laursen de bal na nog geen half uur spelen in de verste hoek probeerde te mikken. Marco Bizot was echter bij de les.

Wiedwald was ook in de eerste minuten na rust belangrijk voor FC Emmen. Hij keerde een poging van Albert Gudmundsson en ook op de rebound van Karlsson had hij een antwoord. Na nog geen uur spelen moest FC Emmen, dat samen met Fortuna Sittard nog geen enkele competitiewedstrijd heeft gewonnen, met tien man verder. De VAR riep scheidsrechter Marc Nagtegaal naar het scherm na een charge van Lucas Bernadou op de enkel van Jonas Svensson en hij kreeg een rode kaart.

Geen enkele ploeg in Nederland weet beter dan AZ dat het ook tegen tien man nog niet gedaan is, en zeker niet als het een minimale voorsprong betreft, maar het team van Slot slaagde er niet in om de wedstrijd in het slot te gooien. Terwijl Wiedewald antwoord had op pogingen van Owen Wijndal en Fredrik Midtsjö, bleven de bezoekers op een gelijkspel hopen.

Een kwartier voor tijd was de bal net niet voldoende over de lijn: Miguel Araujo leek de Drenten toch echt naast de Alkmaarders te zetten, maar Teun Koopmeiners was net op tijd om de bal op de lijn weg te werken. Een halve minuut later werd een doelpunt van Michael de Leeuw wegens buitenspel afgekeurd. Zodoende gaf het vroege doelpunt van Martins Indi de doorslag in het AFAS Stadion. Het is voor het eerst dat FC Emmen vier Eredivisie-wedstrijden op rij verliest.