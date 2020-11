Van Marwijk: ‘Hij is de beste optie op links in het Nederlands elftal’

Bert van Marwijk denkt dat Steven Bergwijn de beste optie is voor het Nederlands elftal op de linksbuitenpositie. De voormalig bondscoach van Oranje heeft de aanvaller van Tottenham Hotspur hoog zitten. Ook Marco van Basten is lovend over Bergwijn, die volgens hem op meerdere posities in de voorhoede uit de voeten kan. Van Marwijk ziet Bergwijn liever niet op de rechterflank omdat Nederland daar met Steven Berghuis en Calvin Stengs volgens hem al twee goede opties heeft.

Bergwijn startte zaterdag in de basis bij Tottenham Hotspur in de met 2-0 gewonnen wedstrijd tegen Manchester City. “Hij is gewoon een goede en gevaarlijke buitenspeler”, zegt Van Basten zondagavond bij Rondo over de 23-jarige Oranje-international. “Dat heeft hij in het Nederlands elftal al een paar keer goed laten zien. Alleen is hij er recentelijk uitgeweest met een blessure en pas sinds een week of twee is hij weer echt aan het ballen. Hij blijft een linke aanvaller met snelheid, met potentie tot scoren. Hij is altijd wel een jongen die, vind ik, een kans moet krijgen.”

Van Marwijk kent Bergwijn vanuit zijn tijd bij PSV. “Hij is echt een heel goede speler”, merkt hij op in het programma van Ziggo Sport. “Ik denk dat hij uiteindelijk de beste speler is voor het Nederlands elftal aan de linkerkant. Want op rechts zit je met Berghuis en Stengs, die qua spel toch een beetje op elkaar lijken. Stengs komt er natuurlijk aan. Hij is nu al goed, maar wordt alleen maar beter. Berghuis is natuurlijk wat ouder, maar groeit ook nog steeds in het Nederlands elftal. Het zijn echt wapens die we hebben in Oranje.”

Volgens de voormalig bondscoach van het Nederlands elftal kan de huidige keuzeheer Frank de Boer meerdere kanten op met zijn aanval. “In de spits heb je Memphis Depay, maar als je lengte nodig hebt heb je Luuk de Jong. Het zijn totaal verschillende types. Maar vanaf de linkerkant is Bergwijn in het Nederlands elftal de beste optie”, stelt hij. “Ik vind sowieso dat je met aanvallers alle kanten wel op kan”, vult Van Basten aan. “Ook een spits kans je wel eens aan de zijkant zetten. Dat heb ik laatst ook gezegd over Liverpool, want Mohamed Salah is eigenlijk een centrumspits, Sadio Mané is een centrumspits en Roberto Firmino is een centrumspits. En ze spelen allemaal. Het voordeel is dat ze allemaal de neiging hebben om naar de goal te trekken, dus je scoort veel meer met zijn allen.”

Van Marwijk denkt dat Berghuis en Stengs het beste renderen vanaf de rechterflank. “Er zijn veel spelers die van verschillende kanten kunnen spelen, maar zij hebben vanaf de rechterkant dat gevoel. Als je met je rug naar de zijlijn staat dan heb je al heel veel overzicht en de een kan daar beter mee omgaan dan de ander. Als dat soort spelers aan de linkerkant staan, moeten zij ook de actie buitenom maken. Dan moeten ze ineens heel anders gaan spelen”, aldus Van Marwijk, die vindt dat de aanvallers van respectievelijk Feyenoord en AZ ook als nummer tien uit de voeten kunnen. “De toekomst van het Nederlands elftal, zeker in de as en in de voorhoede, is heel rooskleurig”, besluit hij.