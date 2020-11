Verbazing bij Rondo om uitspraak Erik ten Hag: ‘Ik zou dat niet zeggen’

Het optreden van Daley Blind in de voorbije interlandperiode is zondagavond onderwerp van gesprek bij Rondo. De verdediger van Ajax en het Nederlands elftal werd met name na de 1-2 overwinning op Polen van woensdag bekritiseerd vanwege zijn rol bij het openingsdoelpunt van de groepsgenoot uit de Nations League. In het praatprogramma van Ziggo Sport breekt Marco van Basten een lans voor Blind en klinkt er verbazing over een uitspraak die Erik ten Hag, de trainer van Ajax, over de reden van de moeilijkheden van Blind in de defensie van Oranje.

Toen Kamil Jozwiak het zestienmetergebied van Oranje betrad in de aanloop naar de 1-0, probeerde Blind de linksbuiten van de bal te zetten. Maar in plaats van Jozwiak buitenom te dwingen, sneed hij binnendoor en liet hij zich foppen. In balbezit deed Blind het wel goed: zo leverde hij op slag van rust een mooie lange bal richting Memphis Depay, die er niet in slaagde het leer te controleren in het strafschopgebied. Blind, die in de slotfase werd gewisseld voor Luuk de Jong, speelde een sterke tweede helft en had de meeste balcontacten (93), passes (83), geslaagde passes (76) en passes op de helft van de tegenstander (49) bij Oranje. Van Basten looft het voetballende vermogen van Blind dan ook, terwijl Khalid Boulahrouz claimt dat de Ajacied het best op het middenveld kan staan.

"Bij sommige spelers is het heel belangrijk hoe je ze gebruikt. Daley is niet specifiek een verdediger", stelt de Kannibaal, zelf goed voor 35 interlands bij Oranje tussen 2004 en 2012. "Hij is geen specialist. Hij is geen verdediger: hij heeft af en toe linksback gespeeld of voor de verdediging. Ik zie hem meer als middenvelder. Hij heeft niet de specifieke kwaliteiten om een goede verdediger te zijn. Dat neemt niet weg dat hij een goede voetballer is en het goed doet. Maar als je Daley in de verdediging wilt gebruiken, moet je een knoert van een gast naast hem zetten. Iemand als Matthijs de Ligt bij Ajax destijds. Bij Barcelona stonden Gerard Piqué en Carles Puyol in de gouden jaren naast elkaar. Puyol deed al het stofzuigen, al het vieze werk eromheen. Hij schakelde iedereen uit en gaf rugdekking."

OnsOranje staat achter, nadat Hans Hateboer de bal zomaar weggeeft, en Davy Klaassen het niet meer kan herstellen... Geplaatst door voetbalzone op Woensdag 18 november 2020

Een type-verdediger als Puyol moet dan ook naast Blind staan, vindt Boulahrouz. "Als zo iemand naast Daley staat, kan hij het voetballende gedeelte voor zich nemen. Zo moet je hem gebruiken, want hij heeft een geweldige inspeelpass, kan ruimtes lezen en kan anticiperen. Maar hij heeft niet de snelheid om bijvoorbeeld kort te dekken, de ruimtes dicht te lopen of iemand in zijn rug te corrigeren. Je kunt hem wel bekritiseren, maar je moet hem wel bekritiseren om wat hij is, en niet om wat hij niet is", oordeelt de voormalig verdediger van onder meer Hamburger SV, Chelsea en Feyenoord. Bert van Marwijk kan zich vinden in de mening van zijn tafelgenoot en zijn voormalig pupil bij Oranje. "Zijn snelheid is een probleem als het elftal niet goed staat. Hij is een heel goede speler, maar hij is nog veel beter als het elftal goed draait. Als een elftal te ver uit elkaar staat en te aanvallend speelt, ben je bij elk omschakelmoment kwetsbaar. Als het niveau omhoog gaat, en hij niet naast De Ligt of Van Dijk kan spelen, dan wordt het lastig. Dat zie je nu."

Van Basten stipt als kritiekpunten aan dat Blind 'natuurlijk' niet snel is en dat hij op zijn leeftijd, dertig jaar, meer moet 'commanderen' op het veld. Maar San Marco vindt de stopper van Ajax een 'fantastische voetballer'. "Het spel naar voren toe is drie keer beter als hij meedoet dan als hij niet meedoet. Hij heeft rust aan de bal en daardoor ontstaan er ruimtes. Zijn voorwaartse ballen zijn echt fantastisch. Hij is een jongen die overzicht heeft en hij is positioneel ontzettend goed, ook in het verdedigen. Hij is niet snel, nee. Maar dat moet je wel kunnen compenseren met de andere spelers in de achterhoede", meent Van Basten. "Ik ben er ook van overtuigd dat Oranje in de laatste drie interlands zo goed speelde omdat hij in die positie zo belangrijk was. Je speelt zoveel beter omdat hij zoveel goede ballen geeft in balbezit." De voormalig bondscoach erkent dat Blind er niet goed uitzag bij het doelpunt van Polen. “Maar in de andere tachtig minuten heb je veel profijt van alles wat er vanuit de verdediging wordt gecreëerd. Er zijn weinig interlandperiodes geweest waarin Oranje zoveel kansen creëerde. Dat is natuurlijk wel positief."

Het gebrek aan leiderskwaliteiten bij Blind is een manco, meent ook Youri Mulder. Nadat Van Basten aangeeft dat Blind iemand is die vooral uitblinkt als het elftal goed draait, vraagt Mulder zich af of Blind daar zelf ook geen verantwoordelijkheid voor draagt. "Ik vind juist dat hij dat sturende aspect mist. Dat hij eens zegt 'hier blijven!', als de back weer naar voren gaat. Hij is nu oud genoeg om dat een keer te moeten kunnen", aldus de analist. Van Basten benadrukt echter dat die eigenschap simpelweg niet in het karakter van Blind ziet. "Hij is een fijne jongen voor de ploeg, maar geen leider. Hij doet zijn werk goed, maar zet anderen niet neer. Het is geen baas." Mede om die reden ziet Boulahrouz ook een rol weggelegd voor de verdedigingspartner van Blind; tegen Polen was dat Stefan de Vrij. "Als Daley naast je staat, dan weet je: Daley, jij bent er voor het voetballende gedeelte, ik ben er voor de restverdediging en ik zal zorgen dat het goed staat en dat ik jou rugdekking geef. In tweede instantie kan hij dan altijd nog aansluiten om dingen te herstellen."

Eerder op de zondag wees Ten Hag, de trainer van Ajax, ook naar de 'organisatie' van Oranje als reden voor het mindere optreden van Blind. "De organisatie van Nederland is gewoon niet goed. De restverdediging, waardoor er hele grote ruimtes ontstaan. Daarnaast staan de backs (Hans Hateboer en Patrick van Aanholt, red.) veel te hoog op het veld, en dan breng je dit soort spelers in de problemen. Maar laten we niet vergeten dat Daley aan de bal fantastisch speelde", oordeelde Ten Hag in gesprek met FOX Sports, vlak voor de competitiewedstrijd tegen Heracles Almelo (5-0 zege). Een opmerkelijke uitspraak, vindt Mulder. "Hij geeft kritiek aan het adres van De Boer. Hij zegt: jullie hebben de organisatie niet goed voor elkaar en daardoor komt Blind te zwerven. Als bondscoach denk je dan misschien ook wel: bemoei je met je eigen elftal." Van Marwijk antwoordt: "Dat vind ik wel. Hij probeert Blind te beschermen. Ik zou dat ook niet zeggen."