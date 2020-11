Arsenal ontsnapt aan nederlaag na oliedomme actie Nicolás Pépé

Leeds United is er niet in geslaagd om te winnen van Arsenal. Op eigen veld was het team van manager Marcelo Bielsa de bovenliggende partij en speelde het veertig minuten met een man meer na een rode kaart van Nicolás Pépé. Met een man meer waren de beste kansen voor de thuisploeg, maar ondanks de uitstekende mogelijkheden slaagde Leeds er niet in om te scoren, het bleef bij 0-0.

Arsenal begon zondag zonder onder meer Alexandre Lacazette (bank) en Thomas Partey (blessure). Joe Willock kreeg zijn eerste basisplaats dit Premier League-seizoen van manager Mikel Arteta, zie vanaf de zijlijn zag hoe de wedstrijd zich in een hoog tempo ontvouwde. Leeds United had licht de overhand in het eerste bedrijf, maar ontsnapte aan een achterstand toen Pépé bijna scoorde met een mislukte voorzet. Vanaf de linkerflank gaf hij voor en zag hij de bal op de lat belanden. Aan de andere kant van het veld had Arsenal-keeper Bernd Leno zijn handen vol aan de aanvallers van de thuisploeg. Raphinha en Patrick Bamford kregen goede mogelijkheden om dde score te openen, maar telkens had Leno een antwoord.

The Gunners moesten na rust achteruit, daar Leeds United voetballend de betere was en Pépé zijn ploeg in de steek liet. De aanvaller liet zich provoceren door Ezgjan Alioski en deelde een kopstoot uit aan de verdediger van de thuisploeg. Na ingrijpen van de VAR kon hij inrukken en moest Arsenal veertig minuten verder met een man minder. Het werd een wedstrijd waarin de bezoekers moesten overleven en hopen op een punt. Het team van Arteta ging spelen vanuit de counter en werd met die speelwijze dreigender dan voor de rode kaart van Pépé. Aanvoerder Pierre-Emerick Aubameyang kreeg de beste mogelijkheden om te scoren, maar een doelpunt werd hem niet gegund.

Arsenal verder met 10 man na deze OLIEDOMME actie! ?? Geplaatst door voetbalzone op Zondag 22 november 2020

In de slotfase nam Leeds United de overhand en ging het nadrukkelijk op jacht naar de overwinning. Raphinha was namens het team van Bielsa de gevaarlijkste speler. Hij schoot tot twee keer toe van afstand op het doel van Leno, maar scoren lukte hem niet. Aan de andere kant hoopte Arsenal op een strafschop nadat een schot van Aubameyang werd gekeerd door de arm van Leeds-verdediger Liam Cooper. De VAR bestuurdeerde de beelden, maar vond het niet genoeg voor een penalty. Tien minuten voor tijd kreeg invaller Rodrigo de kans om te scoren. De Spaanse spits kapte zichzelf vrij in het strafschopgebied en krulde de bal in de verre hoek bovenop de kruising. Arsenal ontsnapte hier aan een achterstand, terwijl Leeds United op zijn beurt een paar minuten later goed wegkwam.

Bukayo Saka werd de diepte ingestuurd met een uitstekende steekpass van Héctor Bellerín. De aanvaller kon alleen af op doelman Illan Meslier, maar de sluitpost drong hem goed naar buiten en bracht redding. Leeds United kreeg meer dan genoeg kansen in de absolute slotfase. In de 88ste minuut kopte Bamford van dichtbij op de paal. Diep in blessuretijd bracht de paal opnieuw redding voor Leno en Arsenal op een inzet van Raphinha. Het bleek het laatste wapenfeit van Leeds United, dat door het gelijkspel op elf punten komt en klimt naar de veertiende plaats op ranglijst. Arsenal heeft weinig aan het punt en blijft steken op de elfde plaats in de Premier League.