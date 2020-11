Ongeslagen Alanyaspor blijft winnen en herovert koppositie in Süper Lig

Alanyaspor gaat weer gedeeld aan kop in de Süper Lig. De verrassing van het seizoen was zondag met 0-2 te sterk voor Antalyaspor en komt zodoende weer op gelijke hoogte met Fenerbahce. Het team van trainer Çagdas Atan had echter wel een wedstrijd minder nodig om tot twintig punten in de Turkse competitie te komen: acht om negen. Alanyaspor heeft bovendien als enige team in de Süper Lig nog altijd geen enkele nederlaag geleden.

De doelpunten in het Antalya Stadyumu kwamen in de tweede helft tot stand. Tien minuten na rust kaatsten de bezoekers erop los, was er geen sprake van buitenspel en was het uiteindelijk Salih Ucan die de bal laag en hard in de linkerhoek achter doelman Ferhat Kaplan schoot: 0-1. Nog geen kwartier later kwam Antalyaspor met tien man te staan. Hakan Ozmert was het duidelijk niet eens met een gele kaart voor Gokdeniz Bayrakdar na een charge op Manolis Siopis en kreeg wegens commentaar zijn tweede gele kaart.

Berkan Kutlu zette zes minuten voor het einde de 0-2 op het scorebord en zijn doelpunt mocht er absoluut zijn. De tien minuten eerder voor Siopis ingevallen middenvelder veroverde de bal op eigen helft, ongeveer tien meter voor de middenlijn, was veel te snel voor Eren Albayrak en passeerde Kaplan in tweede instantie. Het was voor Antalyaspor, waar Lukas Podolski en Nuri Sahin in de basis stonden, alweer de derde nederlaag in de laatste vier duels.

Alanyaspor speelt over een week in eigen huis tegen nummer acht Konyaspor. Een zege is extra belangrijk, daar dezelfde dag de topper tussen Fenerbahce en Besiktas op het programma staat. Nummer drie Galatasaray speelt maandagavond in eigen huis wedstrijd nummer negen tegen Kayserispor en kan bij winst op één punt van de gedeelde koplopers komen.