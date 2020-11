RKC kan zeven-op-een-rij van tiental SC Heerenveen voorkomen

De ontmoeting tussen RKC Waalwijk en sc Heerenveen in de Eredivisie heeft zondag geen winnaar opgeleverd. Het duel in het Mandemakers Stadion eindigde in 1-1. Heerenveen leek lange tijd voor de zevende keer op rij drie punten over te houden aan een uitwedstrijd met RKC in de Eredivisie, maar het team van Johnny Jansen kon niet voorkomen dat de thuisploeg een late gelijkmaker produceerde. Heerenveen verloor slechts één van de laatste dertien duels met RKC in de Eredivisie, won tien keer en staat na zondag op twee remises.

RKC maakte een goede indruk in de eerste twintig minuten. Het team van Fred Grim zocht bij tijd en wijle de aanval op en kreeg via Cyril Ngonge een mogelijkheid, maar Erwin Mulder had weinige moeite met zijn schot. Heerenveen benutte op zijn beurt na negentien minuten de eerste kans van de wedstrijd. Henk Veerman nam een lange bal van achteruit van Jan Paul van Hecke uitstekend aan en schoot laag binnen.

Het duel in Waalwijk ging vervolgens op en neer: Mulder moest opnieuw redding brengen op een schot van Ngonge en keerde een kopbal van Ahmed Touba na een hoekschop. Aan de andere kant van het veld kopte Henk Veerman de bal naast en niet veel later stond Kostas Lamprou een doelpunt van Mitchell van Bergen in de weg. Twee minuten voor de rust moest Heerenveen plots met tien man verder. Sieben Dewaele kreeg direct rood van Christiaan Bax voor een charge op de enkel van Ngonge.

RKC maakte na rust jacht op de gelijkmaker en was al binnen enkele minuten dicht bij een doelpunt. Een kopbal van Richard van der Venne richting de hoek werd tijdig door Mulder gekeerd. De doelman van Heerenveen werd voortdurend aan het werk gezet, daar hij ook door Paul Quasten met een hard afstandsschot werd getest en Van der Venne de bal ook op twee meter van het doel niet langs Mulder kreeg. Niet veel later kwam hij een teenlengte tekort om een scherpe pass van Saïd Bakari te verzilveren.

Ola John werd na 77 minuten vervangen door Vitalie Damascan en dat bleek een gouden wissel aan de kant van de Waalwijkers. Na een overstapje van Melle Meulensteen schoot de invaller de bal van dichtbij hoog en hard in het Friese doel: 1-1. Van Hecke was naderhand met een kopbal uit een corner dicht bij de 1-2, maar zijn inzet ging over het doel. In de zes minuten extra tijd werd niet meer gescoord. Heerenveen blijft zesde met zeventien punten, terwijl RKC het zesde punt van het seizoen binnensprokkelde.