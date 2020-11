FC Twente en PSV remiseren en komen top drie niet binnen

FC Twente en PSV hebben elkaar zondagmiddag in evenwicht gehouden. De bezoekers uit Eindhoven openden de score via Donyell Malen, waarna Eran Zahavi op slag van rust een strafschop miste. In de tweede helft mocht ook FC Twente aanleggen vanaf elf meter en Danilo had meer succes: 1-1. Beide strafschoppen waren controversieel. PSV staat nu vierde met twintig punten uit negen duels; FC Twente volgt op de vijfde plek met achttien punten. Beide ploegen zouden bij een overwinning de top drie zijn binnengedrongen.

Joël Drommel lag nog enkele keren in de weg, voordat Malen de score opende. In de zevende minuut kwam de keeper als winnaar uit de strijd in een één-op-één-duel met Noni Madueke, de vervanger van de niet volledig fitte Mario Götze; uit de daaropvolgende corner leek Pablo Rosario per toeval raak te koppen, maar met een fraaie reflex voorkwam Drommel dat. Vervolgens mocht Phillip Max opnieuw aanleggen voor een corner, die ditmaal leidde tot een kopbal van Nick Viergever. Drommel bracht redding, maar moest zich bij de rebound van Malen gewonnen geven.

In de eerste paar minuten van de wedstrijd oogde FC Twente fel, maar na het vroege openingsdoelpunt kreeg PSV de regie in handen. Hoewel er geen grote kansen op de 0-2 kwamen, was FC Twente zelden in de buurt van het doel van Yvon Mvogo. Na 34 minuten mocht opstomen Jayden Oosterwolde opstomen en schoot hij de bal vanaf circa achttien meter ruim naast. Aan de overzijde werd kort daarna de 0-2 van Cody Gakpo afgekeurd wegens buitenspel. Uiteindelijk had FC Twente in de eerste 35 minuten geen enkel balcontact in het vijandelijke strafschopgebied.

Het eerste balcontact in de zestien van PSV vond plaats toen Halil Dervisoglu de bal aannam na een redding van Mvogo op een poeier van Václav Cerny. Hij wist zich geen raad met de bal, maar het schot was wel degelijk gevaarlijk. In die fase, de laatste tien minuten van de eerste helft, namen de slordigheden toe bij PSV. De bezoekers kregen echter uit een strafschop een uitgelezen kans om de marge op te voeren. Arbiter Pol van Boekel bekeek beelden van een duel tussen Jesse Bosch en Madueke, zag dat Bosch na het wegtikken van de bal landde op de voet van Madueke en wees naar de stip.

Eran Zahavi ontfermde zich over de penalty, maar zijn lage inzet werd uit de hoek gehouden door Drommel. In de tweede helft liet Ibrahim Sangaré na voorbereidend werk van Madueke een goede kans liggen rond de penaltystip. Aan de overzijde strekte Mvogo zich na een uithaal van Cerny, maar vervolgens kreeg Twente een penalty: Gakpo verweerde de bal met de arm na een hard schot van Wout Brama, waarna Danilo de penalty binnenschoot in de linkerhoek. Zeventien minuten voor tijd probeerde Cerny het opnieuw vanbuiten het strafschopgebied, nadat hij vanaf de rechterflank naar binnen trok, maar zijn inzet zeilde net naast.