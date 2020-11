Zondag, 22 November 2020

De drie kandidaten om trainer van Fortuna Sittard te worden

AC Milan praat in december met Celtic over de definitieve verkoop van Diego Laxalt. De middenvelder uit Uruguay speelt momenteel al op huurbasis voor de Schotse topclub. (Sky Italia)

Olivier Giroud denkt er serieus over na om Chelsea in januari te verlaten, om zo in beeld te blijven bij bondscoach Didier Deschamps. Het Inter Miami FC van David Beckham onderzoekt de mogelijkheden om de spits binnen te halen. (Daily Mirror)

Alexander Zorniger is in beeld bij Fortuna Sittard om de ontslagen Kevin Hofland op te volgen. De Duitser was afgelopen zomer ook kandidaat bij FC Twente, dat uiteindelijk koos voor Ron Jans. (Algemeen Dagblad)

Tayfun Korkut, ex-trainer van onder meer FC Kaiserslautern, Bayer Leverkusen en VfB Stuttgart, is eveneens in beeld. Ook interim-trainer Sjors Ultee, die samen met Kevin Hofland leidde en graag wil aanblijven, is een optie voor de clubleiding. (Algemeen Dagblad)

Jack Cork is bij Burnley in het bezit van een aflopend contract en dat is in de Premier League niet onopgemerkt gebleven. Newcastle United, Brighton & Hove Albion en Sheffield United hebben de middenvelder in het vizier. (The Sun)