Jörgensen ‘compleet in shock’: ‘Een van de mooiste momenten uit mijn leven’

Nicolai Jörgensen startte zondag tegen Fortuna Sittard voor het eerst sinds twee maanden weer vanuit de basis bij Feyenoord (1-3 winst). De Deense spits werd de afgelopen periode geplaagd door blessureleed, waardoor hij dit Eredivisie-seizoen pas 275 minuten in actie kwam. Om te laten blijken dat hij nog altijd de steun geniet van Het Legioen, staken eerder deze week tientallen supporters hem een hart onder de riem. Op social media sprak Jörgensen zijn dank uit naar de fans en na de overwinning in Limburg ging hij wat dieper in op de supportersactie. "Ik trilde helemaal."

De fans verzamelden zich op de Erasmusbrug, vlakbij de woning van Jörgensen. De 28-jarige Deen werd toegezongen en de fans staken stadionfakkels af. “Ik lag gewoon op de bank en had niets verwacht", aldus Jörgensen tegenover FOX Sports. "Opeens zei mijn vrouw dat ik naar buiten moest kijken. Ik was compleet in shock. Ik had helemaal niets verwacht. Ik werd ook erg emotioneel en had tranen in de ogen. Ik weet niet eens wat ik erover moet zeggen, het was zo speciaal. Ik kan ze daar niet eens voor terugbetalen. Ik kan alleen maar alles geven in iedere wedstrijd. Het was zeker een van de mooiste momenten uit mijn leven.”

Jörgensen sprakeloos na bijzondere actie Feyenoord-fans op Erasmusbrug

Jörgensen speelde zondag 75 minuten mee tegen Fortuna Sittard. Hij zegt genoten te hebben van de wedstrijd. “Het was een lastige en we moesten veel rennen. Het was een heel goede teamprestatie", aldus Jörgensen, die met Feyenoord al vroeg in de problemen kwam. De Rotterdammers kwamen al snel op achterstand en moesten na twaalf minuten verder met tien man na een rode kaart van Orkun Kökcü. "De start was niet zoals gepland. Ik heb geen idee wat er gebeurde. Het ging veel te makkelijk allemaal. Na die rode kaart hebben we gevochten als team en gedaan wat we moesten doen om te winnen. Ik ben erg trots op de jongens."

Dat Jörgensen in de tweede helft veel moest verdedigen maakte hem niets uit. “Ik was gewoon blij dat ik weer op het veld stond. Alles was mooi", aldus de aanvaller, die met Feyenoord op 21 punten komt, 3 minder dan koploper Ajax. "Zelfs op momenten als ik moest rennen. Soms moest ik veertig of vijftig meter rennen naar de keeper om de bal te veroveren. Je weet dat je die bal nooit gaat krijgen, maar je moet het toch doen voor de ploeg en daarna moet je ook weer terugrennen. Dat hoort allemaal bij het spel. Je weet dat je met tien man je verstand in de kleedkamer moet laten en gewoon voor het team moet rennen. Dat hebben we vandaag gedaan."