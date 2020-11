Sassuolo gaat aan kop in Serie A; Lukaku schittert met twee goals en assist

Sassuolo mag zich voorlopig koploper van de Serie A noemen. Het altijd nog ongeslagen team van Roberto De Zerbi was zondagmiddag te sterk voor Hellas Verona en wacht af wat AC Milan, dat een punt minder heeft, in de avonduren doet bij Napoli. Internazionale slaagde er tegelijkertijd in om een 0-2 achterstand tegen Torino om te poetsen in een 4-2 zege en AS Roma was mede dankzij twee goals van Henrikh Mkhitaryan te sterk voor Parma.

Hellas Verona - Sassuolo 0-2

De bezoekers verdeelden de doelpuntenproductie evenredig over beide helften. Enkele minuten voor rust ontving Jeremie Boga de bal aan de linkerkant van het strafschopgebied van Domenico Berardi en schoot hij de bal fraai in de rechterbovenhoek: 0-1. Een kwartier voor het einde was de wisselwerking juist andersom, al was de assist er slechts een voor de statistieken. Berardi kreeg de bal van Boga, naderde het strafschopegebied en schoot het leer op ziedende wijze achter Marco Silvestri. Een hard gelag voor Hellas, dat via Ivan Ilic, Federico Dimarco, Miguel Veloso en Mattia Zaccagni liefst vier keer het aluminium trof.

Internazionale - Torino 4-2

De eerste helft leek doelpuntloos te eindigen, maar in de extra tijd sloeg Torino toe. Na een heerlijke hakbal van Soualiho Meité schoot Simone Zaza het leer in de verste hoek achter Samir Handanovic: 0-1. Dat was een verdiende voorsprong voor de bezoekers, die in de eerste 45 minuten via Zaza al de beste kansen hadden gekregen. Domper op de eerste helft van Torino was het uitvallen van Simone Verdi, nadat in de warming-up al Andrea Belotti geblesseerd moest afhaken en zijn plaats aan Zaza had afgestaan.

Torino kwam na een uur spelen op 0-2, al moest de VAR er wel aan te pas komen. Ashley Young zag Wilfried Singo over het hoofd toen hij een bal in het strafschopgebied wilde trappen en hij trof zijn opponent. De harde strafschop van Cristian Ansaldi was onhoudbaar voor Handanovic. Inter zorgde echter voor de ommekeer. Twee minuten later maakte Alexis Sánchez na een scrimmage in de doelmond de 1-2 en enkele minuten later stond de Chileen na een goede actie aan de basis van de intikker van Lukaku.

In de slotfase was de Belg vanaf elf meter trefzeker. Nicolás N'Koulou raakte Achraf Hakimi in het strafschopgebied en na inmenging van de VAR stuurde Lukaku doelman Salvatore Sirigu de verkeerde hoek in. In de slotminuten bepaalde invaller Lautaro Martinez de eindstand in Milaan: de Argentijn schoot raak na een goede pass van Lukaku vanaf links. Inter heeft vijftien punten uit acht duels en dat zijn er slechts drie minder dan huidig koploper Sassuolo.

AS Roma - Parma 3-0

Drie doelpunten in twaalf minuten tijd gaven al voor rust de de doorslag in het Stadio Olimpico. Na nog geen half uur spelen stond Borja Mayoral geen buitenspel na een fijne steekpass van Leonardo Spinazzola en werkte hij behendig binnen. Daarna was het de beurt aan Henrikh Mkhitaryan, die eerst met een heerlijk schot vanaf ruim twintig meter de bal in de rechterbovenhoek schoot en vijf minuten voor rust werkte hij in één keer een voorzet van Rick Karsdorp vanaf de rechterkant binnen: 2-0 en 3-0. Dat was ook tevens de eindstand, daar in de tweede helft niet gescoord werd.

Karsdorp speelde negentig minuten en lijkt met vijf basisplaatsen in acht wedstrijden eindelijk zijn draai te hebben gevonden bij AS Roma. Illustratief voor zijn veranderde status in het Stadio Olimpico: de drie wedstrijden waarin hij niet in de basis stond, miste Karsdorp vanwege een spierblessure.