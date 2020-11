Sparta vernedert ADO met 6-0 nederlaag bij debuut van Ruud Brood

Het debuut van Ruud Brood als trainer van ADO Den Haag is dramatisch verlopen. De huidige nummer zestien van de Eredivisie ging op bezoek bij Sparta Rotterdam met 6-0 onderuit, door doelpunten van Lennart Thy (tweemaal), Sven Mijnans, Abdou Harroui en Mario Engels (tweemaal). De Rotterdammers klimmen door de zege op ADO naar de tiende plaats in de Eredivisie en nemen voorlopig afstand van de onderste regionen. Het is voor Sparta de grootste zege sinds februari 1984, toen er met 8-1 van FC Dordrecht werd gewonnen.

Brood nam twee weken geleden het roer over van de ontslagen Aleksandar Rankovic en wachtte bij zijn vuurdoop direct een belangrijk duel met Sparta, dat bij een overwinning op Het Kasteel gepasseerd kon worden op de ranglijst. Lassane Faye, Ravel Morrison, Vicente Besuijen en Samy Bourard waren nieuw in de basiself van ADO, terwijl Tommie Beugelsdijk en Aaron Meijers tegen hun oude liefde bij de Rotterdammers op de reservebank zaten. Sparta droeg rouwbanden vanwege het overlijden van oud-doelman Pim Doesburg en voorafgaand aan het treffen werd er een minuut stilte gehouden.

In de beginfase golfde het spel op Spangen nog redelijk op en neer, al had de thuisploeg via Harroui, Mijnans en Thy de beste mogelijkheden. Op slag van rust was het raak voor Sparta. Een voorzet van Dirk Abels bereikte Thy in het strafschopgebied, die de ruimte kreeg om de bal te controleren, te draaien en doeltreffend uit te halen. Brood probeerde het een en ander te repareren in de rust door David Philipp in het veld te brengen voor Morrison en zag dat zijn ploeg met een gevaarlijke pass van Shaquille Pinas en een kopbal van Dario Del Fabro voor het eerste gevaar in de tweede helft zorgde.

Sparta maakte kort daarna echter in een tijdsbestek van zes minuten korte metten met ADO. Met 53 minuten op de klok was Mijnans het eindstation van een fraaie aanval via Deroy Duarte en Michael Pinto. Twee minuten later bleef de 3-0 nog uit, daar Duarte de paal raakte en de rebound naast schoot. Snel daarna was echter alsnog raak voor de thuisploeg. Deze keer was Harroui de doelpuntenmaker na een uiterst vlotlopende aanval. Thy completeerde met zijn tweede treffer van de middag een uiterst productieve fase voor Sparta. Het schot van de spits verdween via de handen van ADO-doelman Luuk Koopmans in de rechterhoek.

Het was de eerste keer sinds november 2003 dat ADO in drie wedstrijden op rij minimaal vier doelpunten moest incasseren, nadat er voorafgaand aan het bezoek aan Sparta ook verloren werd van PSV (4-0) en FC Twente (2-4). Sparta nam even gas terug, maar kwam tien minuten voor tijd ook nog op 5-0. De ingevallen Meijers pikte de bal in het strafschopgebied op na geklungel van Philipp en vond voor het doel de eveneens ingevallen Engels, die zijn eerste doelpunt voor Sparta tegen de touwen gleed. De Duitse spits verzorgde in de slotfase ook nog het slotakkoord. Engels kreeg de bal voor de voeten na halfslachtig ingrijpen van Pinas en maakte daar dankbaar gebruik van door de 6-0 tegen de touwen te schieten. De eindstand was een ultiem eerbetoon aan Doesburg, want de laatste keer dat Sparta in Eredivisie-verband met 6-0 won, stond hij onder de lat: in 1978 tegen FC Amsterdam.