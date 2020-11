Mario Götze en Mohamed Ihattaren ziek in aanloop naar duel met FC Twente

De opstellingen van FC Twente en PSV voor de onderlinge wedstrijd in de Eredivisie zijn bekend. De Eindhovenaren moeten het stellen zonder Mario Götze, die niet geheel fit is gebleken op het laatste moment. Verder kan trainer Roger Schmidt, nu een groot aantal spelers weer inzetbaar is na een coronabesmetting, beschikken over zijn beste spelers. Het duel tussen PSV en FC Twente begint om 16.45 uur in Enschede.

"Hij was deze week ziek", verklaart Schmidt bij FOX Sports over Götze. "Helaas kreeg hij zaterdag tijdens de training ook wat problemen met spierblessures. We kunnen geen risico's nemen, dus we hebben hem niet geselecteerd. Geen serieuze blessure dus? Nee, ik denk het niet." Bovendien begint Mohamed Ihattaren na een ziekte op de bank. "Hij was tien dagen lang ziek. Deze week begon hij weer met trainen. Hij begint weer iets beter in vorm te komen, maar ik dacht dat het nog iets te vroeg was om hem weer in de basis te zetten."

De opstelling verschilt op één positie van die tegen Willem II (3-0 zege) in de vorige speelronde: Götze wordt op het middenveld afgelost door Noni Madueke. FC Twente, de nummer vijf van de Eredivisie, moet het stellen zonder Queensy Menig. De aanvaller is besmet met het coronavirus. Verdedigende middenvelder Godfried Roemeratoe is bij Menig in de buurt geweest en zit daarom in quarantaine. Zodoende ontbreken er twee spelers die een basisplaats hadden in de vorige speelronde tegen ADO Den Haag (2-4 zege). Menig en Roemeratoe worden vervangen door respectievelijk Halil Dervisoglu en Ramiz Zerrouki.

Opstelling FC Twente: Drommel; Ebuehi, Pleguezuelo, Pierie, Oosterwolde; Brama, Bosch, Zerrouki; Cerny, Danilo, Dervisoglu.

Opstelling PSV: Mvogo; Dumfries, Teze, Boscagl, Max; Rosario, Sangaré; Madueke, Gakpo; Malen, Zahavi.