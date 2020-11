Ten Hag: ‘Als je op CL-niveau mee kunt spelen, kun je ook in Oranje spelen'

Ajax rekende zondagmiddag in de eigen Johan Cruijff ArenA probleemloos af met Heracles Almelo: 5-0. Het duel levert wel de nodige zorgen op, want Davy Klaassen, Noussair Mazraoui en Zakaria Labyad vielen uit. Laatstgenoemde zegt zelf bij FOX Sports dat hij er woensdag tegen FC Midtjylland weer bij kan zijn, maar Erik ten Hag kan nog niks zeggen over de inzetbaarheid van Klaassen en Mazraoui in het Champions League-duel. Tegelijkertijd is de oefenmeester van Ajax lovend over Ryan Gravenberch.

“Het is afwachten, de eerste 24 uur kan je daar niet alles over zeggen. Dat moet je ook niet doen. Voor je conclusies gaat trekken, moeten we de komende 24 uur afwachten”, zegt Ten Hag tegenover FOX Sports als hem gevraagd wordt naar Klaassen. Op een vraag over Mazraoui geeft hij hetzelfde antwoord. “Dat is vragen naar de bekende weg.” Ten Hag voerde in de tweede helft de nodige wijzigingen door en haalde verder ook Daley Blind, Dusan Tadic en Lassina Traoré naar de kant. Mede daardoor waren er geen wisselmogelijkheden meer over om een vervanger voor Labyad in het veld te brengen.

“Je hebt bepaalde scenario’s in je hoofd en je moet naar de belasting van spelers kijken. Een aantal spelers dreigen naar overbelasting te gaan, daar moet je voor waken. Als de stand toelaat, kun je dat soort wissels doorvoeren. Heracles deed iets onorthodox, daar moesten we in de eerste helft op anticiperen. Dat leverde zoveel ruimte en kansen voor ons op. Ik was heel blij met het rendement uit de standaardsituaties”, aldus Ten Hag, die zich bij de NOS nog wel beklaagt over het slechte veld in de ArenA en de oefeninterlands van Oranje. Hij haalt zijn schouders op als de eventuele afwezigheid van Klaassen en Mazraoui in het duel met FC Midtjylland van komende woensdag ter sprake komt.

“We weten wat ons te wachten staat, daar moeten we op voorbereid zijn en daar zijn we de afgelopen dagen mee bezig geweest. Je moet inspelen, kijken hoe we uit deze wedstrijd komen en dan trekken we ons plan”, geeft de oefenmeester te kennen. Ten Hag zag Gravenberch een goede wedstrijd spelen. “Heel veel dingen zijn heel positief, hoe hij nu speelt lijkt het alsof hij al een tijd meespeelt en dat is natuurlijk niet zo. Er zitten een aantal dingen in die hij moet verbeteren in zijn spel. Dat is logisch op deze leeftijd.”

“Met name zijn omschakeling, de beleving waarin dat begint en de keuzes die hij daarin maakt. Hij moet zien wanneer hij voor de goal moet komen en wanneer hij moet inhouden en de restverdediging moet bewaken. Dat soort keuzes ga je alleen maar leren als je wedstrijden speelt op het hoogste niveau”, gaat Ten Hag verder over de achttienjarige middenvelder, die zich afgelopen week voor het eerst bij Oranje mocht melden als vervanger van de positief op het coronavirus geteste Tonny Vilhena.

“Het is een kerel, zo moet hij ook spelen. Je ziet welke vooruitgang hij heeft geboekt in de afgelopen periode”, constateert de trainer van Ajax. “Dat gaat heel snel, het is mooi dat hij nu al bij het Nederlands elftal betrokken is. Dat heeft te maken met blessures en spelers die wegvallen. Maar als je op Champions League-niveau mee kunt spelen, kun je ook in Oranje spelen.”