Ook Dembélé lijkt in overvolle ziekenboeg Barcelona te belanden

Gerard Piqué en Sergi Roberto zijn niet de enige spelers van Barcelona die een blessure aan de topper tegen Atlético Madrid hebben overgehouden. Mundo Deportivo verzekert zondagmiddag dat Ousmane Dembélé met schouderklachten kampt. De aanvaller zou een schouderblessure hebben overgehouden aan een duel met Yannick Ferreira Carrasco om de bal, al meldt Barcelona voorlopig nog niets via de officiële kanalen.

Spaanse media merkten zaterdagavond al dat Dembélé niet meer de oude was na het duel met Ferreira Carrasco en meerdere malen naar het gewricht greep. Ondanks de pijnscheuten, koos Ronald Koeman er niet voor om Fransman naar de kant te halen. Mundo Deportivo schrijft dat nader onderzoek zondag heeft uitgewezen dat hij inderdaad met een kwetsuur aan de schouder kampt, maar dat de ernst ervan vooralsnog niet duidelijk is.

Het is dus maar de vraag of Dembélé inzetbaar is in de komende duels met Dynamo Kiev en Osasuna. Eerder liet Barcelona al weten dat Sergi Roberto circa twee maanden aan de kant staat in verband met een spierscheur in zijn rechterbovenbeen. De verdediger, ook inzetbaar als middenvelder, had dit seizoen in zeven van de acht competitieduels een basisplaats. In totaal kreeg hij speeltijd in tien van de elf officiële wedstrijden deze voetbaljaargang.

Piqué staat waarschijnlijk nog langer aan de kant. De centrumverdediger heeft schade aan binnenband en de voorste kruisband van zijn rechterknie en de media in Spanje gaan uit van een absentie van drie tot vijf maanden. Ansu Fati staat ook nog bijna vier maanden aan de kant en de verwachting is dat Ronald Araujo en Sergio Busquets de eerstvolgende twee duels van Barcelona moeten missen. Mogelijk geldt dat ook voor Dembélé, tenzij blijkt dat de klachten aan zijn schouder ernstiger zijn.