Rampzalige start voor Feyenoord: tegendoelpunt en rode kaart Kökcü

De uitwedstrijd tegen Fortuna Sittard verloopt rampzalig voor Feyenoord. Het team van Dick Advocaat kwam zondagmiddag al in de eerste minuut op achterstand en moest na twaalf minuten door met tien man. Orkun Kökcü ontving een rode kaart voor een lelijke trap op de achillespees van middenvelder Roel Janssen.

Na een één-twee met Nicolai Jörgensen zette Kökcü zijn noppen op het been van Janssen. Dennis Higler stuurde hem va het veld. "Over de bal, vol op het been bij Janssen. Er wordt uiteraard naar gekeken door de VAR, maar ik kan me niet voorstellen dat ze dit gaan overrulen", reageerde commentator Mark van Rijswijk. Dat gebeurde inderdaad niet. "Higler had perfect zicht, was zeer gedecideerd en trok de juiste kaart. Daar valt verder niets van te vinden."

Feyenoord kwam in de eerste minuut op achterstand: Tesfaldet Tekie stuurde Zian Flemming de diepte in met een fraaie steekbal en de aanvaller kon niet worden afgestopt door Marcos Senesi. Ook doelman Nick Marsman had geen antwoord op zijn schuiver. Kort na de rode kaart vuurde Mats Seuntjens op de lat; Feyenoord creëerde enkele kansen, maar wacht vermoedelijk nog een zware wedstrijd in Sittard.