Uitvallers werpen schaduw op eenvoudige zege van Ajax

Ajax heeft zondagmiddag zonder problemen afgerekend met Heracles Almelo. Door doelpunten van Lassina Traoré, David Neres, Zakaria Labyad (tweemaal) en Dusan Tadic wonnen de Amsterdammers met 5-0 in de Johan Cruijff ArenA. Het uitvallen van Robin Pröpper na bijna zeventig minuten spelen zorgde voor een groot schrikmoment, daar de aanvoerder van Heracles in tranen het veld moest verlaten. Na afloop gaf hij in gesprek met FOX Sports echter aan dat het waarschijnlijk om een 'schrikmomentje' ging. Ajax zag met Davy Klaassen, Noussair Mazraoui en Zakaria Labyad ook drie spelers uitvallen.

Ajax-trainer Erik ten Hag kon tegen Heracles geen beroep doen op Antony, die kampt met een tijdens de met 0-3 gewonnen uitwedstrijd tegen FC Utrecht opgelopen hamstringblessure en daardoor interlandverplichtingen bij de Olympische ploeg van Brazilië moest afzeggen. Neres verving zijn landgenoot in de basiself, die verder hetzelfde was als twee weken geleden in De Galgenwaard. Na slechts zes minuten spelen was het al raak voor Ajax. Een voorzet van Neres schoot door in het strafschopgebied en belandde voor de voeten van Traoré, die van dichtbij doeltreffend uithaalde.

Het spel van Ajax zakte daarna iets in, ondanks dat er nog behoorlijke kansen werden gecreëerd voor Traoré en Neres. Na iets meer dan twintig minuten spelen kreeg de thuisploeg een behoorlijke tegenvaller te verwerken, toen Davy Klaassen zich na een tik van Rai Vloet moest laten vervangen door Jurgen Ekkelenkamp. Ondanks dat Heracles aardig in de wedstrijd leek te zitten, verdubbelde Ajax met 29 minuten op de klok de marge. Neres schoot een afgeslagen hoekschop vanaf de rand van het strafschopgebied op zeer fraaie wijze in de rechterkruising achter de kansloze Heracles-doelman Michael Brouwer.

Hartverscheurende beelden van Robin Pröpper, die het mis voelt gaan in zijn knie. ?? Geplaatst door voetbalzone op Zondag 22 november 2020

Daarna leek Ajax in de eerste helft nog grote afstand te nemen van Heracles. Labyad schoot bij de eerste paal een ingestudeerde hoekschop van Dusan Tadic tegen de touwen. De Amsterdammers lieten vervolgens in het slot van het eerste bedrijf na om de score verder op te voeren. Ekkelenkamp, Neres en Tadic faalden echter in kansrijke positie. Ten Hag haalde Mazraoui, die voor rust even behandeld moest worden na een tik van Vloet, tijdens de rust naar de kant voor Sean Klaiber en zag dat het een kwartier duurde voor de 4-0 viel.

Labyad verlengde een pass van Schuurs en stelde Tadic daardoor in staat om zijn treffer mee te pikken. Kort daarna werd de Servische aanvaller vervangen door Quincy Promes. Ook Heracles moest in die fase van de wedstrijd wisselen, al was dat noodgedwongen. Pröpper kwam verkeerd terecht na een duel met Traoré en greep naar de knie. De 27-jarige verdediger annex aanvoerder van Heracles kon zelfstandig overeind komen, maar verliet in tranen het veld van de Johan Cruijff ArenA. Pröpper liep in september 2018 al eens een gescheurde kruisband op, waardoor hij bijna tien maanden aan de kant stond. Na afloop gaf hij aan dat het waarschijnlijk een 'schrikmoment' was en dat 'zijn knie sterker is dan hij dacht'. "Hij landde vol op mijn onderbeen en daardoor klapte ik iets naar binnen. Ik ben net binnen geweest en we hebben naar de reactie gekeken, dat is tot nu toe goed",", zegt Pröpper voor de camera van FOX Sports.

Met Klaas-Jan Huntelaar en Lisandro Martínez als invallers binnen de lijnen, liep Ajax uiteindelijk nog verder weg bij Heracles. Doelman Brouwer had nog een antwoord op pogingen van Labyad en Martínez, maar verwerkte een schot van Ryan Gravenberch onvoldoende. Daarmee bood hij Labyad de mogelijkheid om vanuit de rebound zijn tweede treffer van de middag aan te tekenen. De aanvallende middenvelder kon tien minuten voor tijd niet verder en doordat er al vijf keer gewisseld was, moest Ajax het duel uitspelen met tien man. In het slot werd er niet meer gescoord, waardoor Ajax met een redelijk goed gevoel kan toewerken naar het Champions League-duel met FC Midtjylland van komende woensdag.