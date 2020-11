Advocaat kiest in Sittard voor geïmproviseerde linksback en Jörgensen

Feyenoord-trainer Dick Advocaat heeft flink moeten puzzelen voor de uitwedstrijd tegen Fortuna Sittard. De Rotterdammers moeten het in Limburg stellen zonder onder meer Tyrell Malacia, Uros Spajic en Ridgeciano Haps, die afgelopen week allen afhaakten. Lutsharel Geertruida is tegen Fortuna de gelegenheidslinksback, terwijl Nicolai Jörgensen terugkeert van een liesblessure en in de punt van de aanval speelt.

Advocaat had afgelopen vrijdag op de persconferentie in aanloop naar het duel met Fortuna een briefje nodig om alle afwezigen op te noemen. Justin Bijlow, Sven van Beek, Haps, Leroy Fer, Luis Sinisterra, Robert Bozenik, Christian Conteh, Malacia, Spajic en Haps ontbreken momenteel bij Feyenoord. Haps en Malacia liepen afgelopen week allebei een blessure op, terwijl Spajic uit voorzorg in quarantaine wordt gehouden nadat hij bij de Servische ploeg is geweest en daar het coronavirus rondwaarde.

Het was zodoende improviseren voor Advocaat om tot zijn opstelling in Sittard te komen, voornamelijk in de defensie. Nick Marsman vervangt andermaal Bijlow, terwijl Bart Nieuwkoop de rechtsback is. Eric Botteghin speelt in de plaats van Spajic en vormt een duo met Marcos Senesi in het hart van de defensie. In afwezigheid van beide linksbacks - Malacia en Haps - speelt Geertruida aan de linkerkant van de defensie. Hij is normaliter centrumverdediger of rechtsback, al speelde hij dit seizoen ook al eens in een defensieve rol op het middenveld.

In de middelste linie was de keuze voor Advocaat eenvoudig, want daar staan andermaal Jens Toornstra, Orkun Kökcü en Mark Diemers, waardoor João Teixeira opnieuw bankzitter is. Ook in aanvallend opzicht kennen de Rotterdammers een meevaller, want Jörgensen is weer van de partij en hij heeft voor het eerst sinds 20 september (destijds tegen FC Twente) een basisplaats. De Deense spits wordt geflankeerd door Steven Berghuis en Bryan Linssen, die dus ‘gewoon’ weer op zijn vertrouwde linkerflank speelt.

Opstelling Feyenoord: Marsman; Nieuwkoop, Botteghin, Senesi, Geertruida; Toornstra, Kökcü, Diemers; Berghuis, Jörgensen en Linssen.