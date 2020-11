Hard oordeel Ronald de Boer: ‘Daarom is hij niet de nummer negen van Oranje’

Ronald de Boer krijgt in het televisieprogramma Goedemorgen Eredivisie de vraag voorgelegd wie over enkele jaren de spits is in het Nederlands elftal. De analist, die zelf tot 67 interlands kwam namens Oranje, denkt daarbij met name aan Donyell Malen (PSV) en Myron Boadu (AZ), twee spelers die tot de beste aanvallers in de Eredivisie mogen worden gerekend.

"In potentie zijn dat echt spitsen die Europese top kunnen en misschien wel moeten worden", zo analyseert De Boer zondag bij FOX Sports. "Wat me wel een beetje opvalt, en daarvoor staan ze ook nog niet als onbetwiste nummer negen in het Nederlands elftal, want dat zou je eigenlijk moeten verwachten van zo'n Malen na zijn blessure. Hij mist toch nog wel veel kansen. Dat moet gewoon nog beter. Vóór zijn blessure was hij toch wel de onbetwiste nummer negen in Oranje, en nu is dat nog niet het geval. Laten we hopen dat het komt omdat hij nog in het ritme moet komen. Dat hij de nummer één wordt van het Nederlands elftal, want ik vind zelf dat Memphis Depay vanaf de linkerkant het beste is."

"Want je hebt een spits nodig die diepte aangeeft, bij een voorzet aanwezig is en naar de eerste paal gaat. En dat zie je anders niet zovaak gebeuren. Wel met een Luuk de Jong natuurlijk", aldus De Boer over de spitsenproblematiek bij Oranje. "Maar hier kun je in topduels, als je tegen goede landen speelt, in de omschakeling zó de tegenstander pijn doen. Dan is het echt ren je rot. En die jongens zijn zó snel." De Boer kijkt verder dan alleen Malen. "Boadu is eigenlijk hetzelfde geval. Het was vorig jaar allemaal geweldig, we hebben toen veel op hem gelet. Maar hij zit nu toch wel een beetje in een dipje. Hij mist zóveel kansen, zijn koppen moet ook veel beter", zegt de analist terwijl er beelden worden getoond waarop te zien is dat Boadu een enorme kopkans mist namens Jong Oranje tegen Jong Wit-Rusland.

"Hij moet daar echt aan werken, wil hij het Malen en Memphis lastig maken", geeft De Boer als waarschuwing mee aan de AZ-aanvaller. "Maar dit zijn wel jongens waar het Nederlands elftal ongelooflijk veel plezier van kan hebben, als ze net dat stapje maken. Want absolute snelheid moet je hebben in de nationale top. In de omschakeling moet je in één, twee passes iemand weg kunnen sturen. Dan sta je gelijk alleen voor de keeper. En met Luuk de Jong, en dat zeg ik met alle respect, heb je dat niet."