Kraay en De Boer hard voor Oranje-international: ‘Lag constant op zijn snufferd’

Davy Klaassen speelde afgelopen woensdag namens Oranje op bezoek bij Polen (1-2 overwinning) niet zijn beste wedstrijd. Hans Kraay junior en Ronald de Boer zijn in het programma Goedemorgen Eredivisie van FOX Sports kritisch over het spel van de middenvelder van Ajax in de laatste interland van het Nederlands elftal. Andries Jonker zoekt tegelijkertijd een verklaring bij de speelstijl van Oranje.

Kraay richt zich tot De Boer, omdat hij ‘weleens contact heeft met de bondscoach’. “Klaassen is heeft Ajax teruggehaald en hij speelt daar fantastisch als rechtercontroleur. Hij gaat dit seizoen vanaf daar twaalf goals maken en heeft het in de eerste interland die hij bij Oranje speelde goed gedaan. Maar we mogen toch ook wel kritisch zijn? Dat zie ik bij nergens. Was Frank ook kritisch op hem? Dat hij niet op de winkel heeft gepast tegen Polen, dat hij constant op zijn snufferd lag. Hij was geen betrouwbare oppasser.”

“Ik denk dat een trainer dat gaat evalueren en dat zeker meeneemt in zijn volgende bespreking. Hij zal Klaassen apart nemen, want het was niet goed. Ik ergerde me vooral aan het wegglijden, je moet allerlei schoeisel mee hebben. Want je weet niet wat je kunt verwachten. Hij was niet de enige, maar de Polen hadden daar minder last van. Dat zijn details waarop je afgestraft kunt worden”, antwoordt De Boer. Bij de openingstreffer van Polen werd Klaassen er na balverlies van Hans Hateboer uitgesprint door Kamil Józwiak, die binnen het strafschopgebied Daley Blind uitkapte en vervolgens doeltreffend uithaalde.

Klaassen: 'In het buitenland beter geworden op 6'

“Hij werd weggezet als iemand die super langzaam is, maar soms is iemand gewoon sneller en dan lijkt het heel slecht. Dat gebeurt gewoon, als je tegen Aubameyang moet sprinten, ziet het er slecht uit. Dit was geen Aubameyang, maar die gozer had de sprint al ingezet”, gaat De Boer verder. “Ik ben een heel groot fan van Klaassen, want vind voetballers wiens eerste balcontact altijd goed is geweldig”, benadrukt Kraay vervolgens. “Maar het is toch niet zo dat we niks kritisch over Klaassen mogen zeggen? Het was gewoon slecht.”

Presentator Milan van Dongen vraagt of De Boer er bij Klaassen op moet aandringen dat hij minder vaak naar voren gaat. “Dat is de afweging die je moet maken, want je haalt hem uit zijn kracht”, antwoordt Telstar-trainer Jonker. “Ik begrijp de hele discussie over Klaassen wel. Maar Ten Hag loopt er internationaal ook tegenaan dat wanneer beide backs gaan aanvallen, je centrum achterin blijft en één man ervoor staat, je maar drie man achter de bal hebt. Dan wordt dat op sommige momenten ‘ren je rot’. Als je niet zo hard kan lopen met je centrum en je verdedigende middenvelder, word je eraf gelopen.”

“Dan moet je wat meer mensen achter de bal houden en wordt het spel minder aanvallend. Maar daar zijn we ook niet tevreden over. Het is het een of het ander”, vervolgt Jonker. De Boer haalt aan dat Klaassen bij Werder Bremen ‘ook op het huis heeft gepast’ en daar bijna nooit naar voren ging. “Daar stond hij op zijn eigen zestien”, besluit Jonker.