Grote tegenvaller voor Ajax door uitvaller na 22 minuten spelen

Davy Klaassen heeft zich al vroeg in het duel met Heracles Almelo moeten laten vervangen. De 27-jarige middenvelder van Ajax raakte geblesseerd na een tik van Rai Vloet en moest zich vervolgens laten vervangen door Jurgen Ekkelenkamp. Het betekent mogelijk uiterst slecht nieuws voor trainer Erik ten Hag, daar over drie dagen de Champions League-wedstrijd tegen FC Midtjylland op het programma staat.

Na achttien minuten spelen kreeg Klaassen een tik van Vloet, ogenschijnlijk op de enkel. Scheidsrechter Jeroen Manschot besloot de middenvelder van Heracles geen gele kaart te geven, maar het werd al snel duidelijk dat Klaassen niet verder kon. De middenvelder bleef nog even op het veld, ging enkele minuten later zitten en werd vervangen door Ekkelenkamp. Met een door pijn vertrokken gezicht zocht hij de reservebank op. "Het zou goed uit voorzorg kunnen zijn", zegt analist Marciano Vink in de rust bij FOX Sports.

Klaassen speelde afgelopen week nog drie interlands voor het Nederlands elftal, tegen Spanje (1-1), Bosnië en Herzegovina (3-1 overwinning) en Polen (1-2 overwinning). De van Werder Bremen overgekomen middenvelder is dit seizoen een belangrijke pion in het elftal van Ten Hag, die hem nu dus dreigt te moeten missen tegen FC Midtjylland. De oefenmeester gaf voorafgaand aan de ontmoeting met Heracles te kennen dat Antony tegen de Denen mogelijk wel weer beschikbaar is, al wordt het volgens de oefenmeester een 'race tegen de klok'.