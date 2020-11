Lovende woorden bij FOX Sports: ‘Zoals hij beweegt, is hij een Ajax-speler’

Danilo Pereira is voorlopig de topscorer van de Eredivisie, met acht doelpunten voor FC Twente. De 21-jarige Braziliaanse spits wordt momenteel door de Tukkers gehuurd van Ajax. In het programma Goedemorgen Eredivisie van FOX Sports klinken lovende geluiden over Danilo en Ronald de Boer voorspelt dat hij de potentie heeft om een ‘hele goede spits te worden, ook bij Ajax’.

“Hij is technisch goede spits, vaardig aan de bal en heeft een klik met Václav Cerny. Als hij op de goal afgaat, heeft hij het overzicht en de rust om te kijken waar hij moet schieten. Hij slaagt erin om altijd rustig te blijven rond de zestien”, zo begint Danny Koevermans, voormalig spits van onder meer AZ, PSV en het Nederlands elftal. Presentator Milan van Dongen vraagt of Danilo bij Ajax in de spits moet spelen, omdat hij goed is in de kleine ruimte.

“Als je het over Traoré hebt, vind ik dat hij dat beter beheerst. Zachte voetjes, hè. Hij is echt een Braziliaan, een balvirtuoos”, antwoordt De Boer. “Danilo kan kort wegdraaien, met links en rechts schieten. Bij Jong Ajax werd er veel gewisseld en speelde hij af en toe nog als links- of rechtsbuiten. Nu heeft hij alle rust, dat heb ik zelf ook gedaan als speler (De Boer speelde eveneens bij FC Twente, om later terug te keren bij Ajax, red.). Hij weet dat hij ergens is gekomen waarvan hij bijna zeker weet dat hij in het bovenlaagje zit qua niveau. Dat geeft een bepaalde rust en dat zie je terug.”

“Hij heeft snelheid, overzicht en hij denkt niet alleen aan een doelpunt, want hij ziet ook zijn medespelers vrijlopen. Hij heeft de potentie om een hele goede spits te worden, ook bij Ajax. Het is een goede zet geweest om naar FC Twente te gaan. De druk hoort ook bij het topvoetbal. Kan hij daar tegen? Maar zoals hij beweegt, is hij een Ajax-speler”, gaat de analist en oud-international verder. Namens FC Twente was Danilo voorlopig goed voor acht doelpunten en vier assists in negen officiële wedstrijden.

“Hij moet nu in het fysieke gedeelte stappen maken, want als je Tottenham tegen City of Atlético tegen Barcelona zag... Dat gaat op een tempo en met een kracht, maar dan moet je evengoed de rust bewaren”, benadrukt De Boer. “We moeten niet denigrerend doen, want Ajax doet goed mee in de Champions League. Maar over het algemeen is dat een behoorlijk stap die spelers moeten maken. Danilo moet heel veel spelen, lekker doorgaan en dan kan Ajax de keuze maken. Traoré is niet de onbetwiste nummer negen bij Ajax, in de grote wedstrijden gebruiken ze Tadic in de spits.”