‘PSV is het maximaal haalbare voor hem, hij zakte daar door het ijs’

Philipp Max kende een voortvarende start bij PSV, wat hem zelfs een plaats in de Duitse selectie opleverde. Na de afstraffing tegen Spanje (6-0) van afgelopen dinsdag klinken er echter ook kritische geluiden rondom de linksback van de Eindhovenaren. Johannes Graf, die Max voor de Augsburger Allgemeine volgde in zijn periode bij FC Augsburg, denkt dat de vleugelverdediger bij PSV aan zijn plafond zit.

"PSV is voor Max het maximaal haalbare, denk ik. Dat bedoel ik niet negatief, hoor. PSV is een grote club", verklaart Graf in gesprek met de NOS. Een verdere uitleg volgt al snel. "Maar de manier waarop Max bijvoorbeeld tegen Spanje door het ijs zakte, maakte voor mij wel duidelijk dat hij voor de absolute top nog tekort komt. Tegen Tsjechië en Oekraïne kon hij prima mee. En voor PSV is Max een uitstekende voetballer." Max zorgde tegen Tsjechië (1-0) voor de assist op het enige doelpunt, gemaakt door Luca Waldschmidt.

Philipp Max na twaalf minuten (?) in zijn eerste interland voor DFB-Team (Die Mannschaft). ?? Geplaatst door voetbalzone op Woensdag 11 november 2020

Paul Verhaegh, die tussen 2015 en 2017 bij FC Augsburg met Max samenspeelde, is een andere mening toegedaan. "Philipp gaat, denk ik, nog wel een transfer maken als hij zo doorgaat", aldus de inmiddels gestopte rechtsback. "Hij was in onze gezamenlijke periode al zo'n stabiele speler, heel waardevol. Het heeft mij wel verrast dat Philipp voor PSV koos. Ik denk dat hij op den duur nog een stap kan maken, maar dit is voor hem wel een mooie kans in het buitenland. Hij wil graag voor de prijzen spelen. Bij Augsburg was het vooral een strijd tegen degradatie."

Graf geeft toe dat het debuut van Max in de nationale ploeg van Duitsland hem enigszins heeft verrast. "Heel frappant. We moesten er op de vergadering wel om lachen. Vorig jaar speelde Max ook uitstekend, maar een voetballer van FC Augsburg komt gewoon minder snel in beeld dan iemand van Bayern München, Borussia Dortmund of RB Leipzig. Of PSV dus in dit geval", aldus de Duitse journalist.