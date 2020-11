‘Marcel Brands kan absolute toptransfer in de Premier League maken’

Marcel Brands is 'de absolute topkandidaat' van Manchester United voor de functie van Director of Football, zo weet de The Sun zondag te melden. Vice-voorzitter Ed Woodward is momenteel verantwoordelijk voor het aan- en verkoopbeleid op Old Trafford, maar the Red Devils willen iemand aantrekken die zich puur en alleen bezig houdt met de aankopen voor manager Ole Gunnar Solskjaer, zo klinkt het in de Engelse media. Brands is sinds 2018 werkzaam voor Everton.

Bij Manchester United is men met name onder de indruk van de transferdeals van Brands van afgelopen zomer. De Everton-directeur wist James Rodríguez (Real Madrid), Allan (Napoli) en Abdoulaye Doucouré (Watford) naar Goodison Park te halen. Brands, met een aflopend contract bij the Toffees wordt door Italiaanse media tevens in verband gebracht met het technisch directeurschap bij AS Roma. John de Jong, zijn opvolger bij PSV, is eveneens genoemd in het Stadio Olimpico. Brands lijkt echter de betere papieren te hebben momenteel.

The Sun rept zelfs over een aanbod van Manchester United dat simpelweg niet te weigeren is voor Brands. De Engelse recordkampioen is al enige tijd op zoek naar een geschikte kandidaat voor de rol van Director of Football, iemand die de vaak bekritiseerde Solskjaer de nodige steun kan geven. In het recente verleden werden oud-spelers Rio Ferdinand en Edwin van der Sar al naar voren geschoven voor de nog te ontwikkelen functie op Old Trafford. Daarnaast is Antero Henrique (Paris Saint-Germain) in verband gebracht met Manchester United.

Er is al enige tijd forse kritiek op het transferbeleid van Manchester United. Onder meer over de komst van Donny van de Beek, die nog geen basisplaats heeft onder Solskjaer, is de nodige discussie geweest. Er was tevens veel onvrede over het mislukken van een deal met Borussia Dortmund voor Jadon Sancho. In het verdere verleden legde Manchester United veel geld neer voor onder meer Alexis Sánchez en Ángel Di María, aankopen die nooit wisten uit te groeien tot echte publiekslievelingen.