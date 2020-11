‘De KNVB had Ajax en PSV op zeker vrij moeten loten voor de tweede ronde’

Ralf Seuntjens stelt vraagtekens bij de gang van zaken rondom de loting voor de tweede ronde in de TOTO KNVB Beker. De aanvaller van De Graafschap vindt dat de voetbalbond alle clubs die Europees actief zijn, dus naast AZ en Feyenoord ook Ajax en PSV, een beschermde status had moeten geven, zeker gezien het zeer drukke speelschema. Seuntjens snapt daarnaast niet dat er verschillende kleinere clubs zijn vrijgesteld van deelname aan de tweede ronde.

"Wat de KNVB had kunnen doen, en ik denk dat alle clubs wel solidair waren geweest, dat ze Ajax en PSV, zeg maar de clubs die Europees spelen, uit de KNVB Beker houden", stelt Seuntjens zondagochtend in de online talkshow van Voetbal International. "Dat die clubs gewoon een bye kregen, zeg maar. Ik denk ook dat het voor het Nederlandse voetbal beter was geweest. Want ze schuiven wel wedstrijden van Ajax iets naar voren voordat ze in de Champions League spelen. En andere competitiewedstrijden worden dan weer iets verlaat."

"Nu had je gewoon een dienst kunnen bewijzen, ook voor het voetbal in Nederland", vervolgt Seuntjens zijn analyse over het bekertoernooi van dit seizoen. "Het puntensysteem, de rust ook voor de spelers van Ajax, dat zijn allemaal internationals. Daar had je wel wat verstandiger mee kunnen omgaan, zeg maar. Ik weet niet eens of dat op tafel heeft gelegen bij de KNVB, maar dat had wel verstandig geweest in mijn ogen."

"Nu hebben we clubs als FC Volendam, NEC en MVV Maastricht die een vrije speeldag krijgen in de KNVB Beker. Hier had je Ajax en PSV op zeker vrij moeten loten. De Europese ploegen had je zeker vrij moeten geven, gezien het schema en waar we als Nederland naar toe willen met het zoveel mogelijk vergaren van punten", zo besluit Seuntjens. Ajax treft FC Utrecht in de tweede ronde, terwijl PSV te maken krijgt met De Graafschap, de werkgever van de boomlange spits. Zowel AZ als Feyenoord is vrijgeloot.

In Goedemorgen Eredivisie van FOX Sports komt de bekerloting zondagochtend ook ter sprake. "“Ja, daar zit wat in”, antwoordt Ronald de Boer op de suggestie om de in Europa spelende ploegen vrij te loten. “De topclubs krijgen er steeds meer problemen mee, we beginnen nu pas aan een hele dikke periode. Ik begrijp die andere clubs wel. Maar als je nu goed kijkt naar alle topclubs, zijn alle spelers in één ruk doorgegaan. Op een gegeven moment raak je mentaal een beetje op, ze vallen als bosjes om.”

Andries Jonker, trainer van Telstar, heeft ‘gemengde gevoelens’ hierover. “Wij hadden het geluk om uit tegen Heracles te loten. Keurig verloren, beetje corona, wat blessures en Heracles is beter dan Telstar. Onze buren FC Volendam hebben niks gespeeld en zitten bij de laatste zestien. Dan heb je toch zoiets van: wacht eens even, wat gebeurt hier? Het is in het belang van het Nederlands voetbal dat we Europees goed presteren, dus in dat opzicht had je kunnen zeggen dat de in Europa spelende ploegen nog even niet meedoen. Niks aan de hand.”