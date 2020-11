Man United kan deal met Real Madrid vergeten

(The Telegraph)

Darwin Núñez mag zich verheugen op belangstelling van Manchester City. De aanvaller van Benfica wordt door manager Josep Guardiola gezien als de toekomstige opvolger van Sergio Agüero. (The Telegraph)

Manchester City is er alles aan gelegen om Raheem Sterling aan de club te binden. Met een nieuwe meerjarige deal gaat de vleugelaanvaller flink meer verdienen dan de 340.000 euro per week die hij met zijn huidige deal opstrijkt. (Daily Mirror)

Manchester United ondervindt flinke concurrentie van Juventus in de strijd om Isak Bergmann Johannesson. IFK Norrköping vraagt ruim tien miljoen euro voor de IJslandse middenvelder. (Daily Mirror)

Manchester United is daarnaast bereid om Sergio Romero in januari te laten vertrekken. De vraagprijs van de reservedoelman, wiens contract volgend jaar zomer afloopt, ligt momenteel op drie miljoen euro. (Daily Mirror)