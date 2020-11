Italiaanse pers looft 'totem' De Ligt: ‘Zoals ze in zijn Amsterdam zeggen...'

Matthijs de Ligt maakte zaterdagavond zijn rentree bij Juventus in de met 2-0 gewonnen thuiswedstrijd tegen Cagliari, na maanden aan de kant te hebben gestaan met een schouderblessure. Ondanks dat Cristiano Ronaldo met twee doelpunten de grote man was aan de zijde van la Vecchia Signora, klinken er in de Italiaanse media uiterst positieve geluiden over de 21-jarige Nederlandse verdediger.

La Gazzetta dello Sport deelt een 7 uit aan De Ligt. “De overwinning begon bij Ronaldo, natuurlijk. Maar ook bij De Ligt. Een totem in de voorhoede en de achterhoede: Juventus slaagde er een tijdje in om Cagliari volledig weg te houden bij Gianluigi Buffon. De Nederlander kon zijn stempel drukken bij zijn eerste wedstrijd van dit seizoen. Tackles, onderscheppingen: constant gaf hij het gevoel dat hij in domineerde op het veld. Of in ieder geval delen van het veld. Op de andere delen van het veld was daar de Portugese koning.”

“Hij speelde zonder angst. Met De Ligt zat Juventus kort en speelde het agressief”, schrijft de Corriere della Sera, die een 6,5 aan De Ligt uitdeelt. Daarmee moet hij het afleggen tegenover Ronaldo (8) en Arthur Melo (7). Bij Calciomercato krijgt De Ligt met een 7 de op een na hoogste beoordeling, achter een 7,5 van Ronaldo. “Hij moest even op zijn tanden bijten, maar De Ligt is een fenomeen en dat liet hij zien na een afwezigheid van drie maanden.”

DAAARRR IS HET FENOMEEN CRISTIANO RONALDO WEER! ? Geplaatst door voetbalzone op Zaterdag 21 november 2020

Ook bij Goal behoort De Ligt met een 7 tot de uitblinkers van Juventus, kort achter Ronaldo (7,5) en met eenzelfde beoordeling als Arthur (7). “De Ligt stond positioneel goed, was solide in de één-tegen-één-duels en bracht na drie maanden afwezigheid de gebruikelijke zekerheid”, zo klinkt het. De Italiaanse tak van Eurosport komt met dezelfde beoordeling. “Dominant in de één-tegen-één-duels, krachtig in de lucht: hij heeft persoonlijkheid.”

Tuttomercatoweb geeft De Ligt eveneens een 7 voor zijn optreden tegen Cagliari. “Hij gaf meteen weer zijn visitekaartje af. Zoals ze in zijn Amsterdam zouden zeggen: ‘Welkom terug’”, zo luidt de conclusie. Overigens krijgt ook hier Ronaldo met een 7,5 net een hoger cijfer. Bij StadioNews, Il Messaggero en Fantamagazine is het verschil net iets groter: een 6,5 voor De Ligt om een 7,5 voor Ronaldo. “De Ligt was voor Cagliari een onpasseerbare muur”, schrijft het laatstgenoemde medium. “Zijn terugkeer is fundamenteel voor Pirlo’s Juventus, met het jonge duo De Ligt en Merih Demiral kunnen ze volle bak druk zetten.”

“Ik ben heel erg blij om terug te zijn”, sprak De Ligt zelf na afloop. “Het was een goede wedstrijd en ik ben ook blij dat we geen doelpunt hebben geïncasseerd. Fysiek voel ik me goed. Ik heb hard gewerkt de afgelopen maanden. Pirlo is een moderne trainer, die wil dat het team met druk vooruit speelt. Dat bevalt me heel erg goed.”