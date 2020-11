Alleen ‘de Frenkie de Jong después’ krijgt geen kritiek van Spaanse media

Barcelona was zaterdagavond in LaLiga niet opgewassen tegen Atlético Madrid. Het team van Ronald Koeman verloor met 1-0 in het Wanda Metropolitano en dat betekende alweer de derde competitienederlaag van het seizoen. Tal van basiskrachten van Barcelona zakten door de ondergrens en ook Frenkie de Jong ontsnapte niet aan kritiek van de media in Spanje. Door de blessure van Gerard Piqué is de kans groot dat de Nederlander regelmatig als inschuivende verdediger naast Clément Lenglet gaat spelen.

Sport deelde De Jong een vijf uit en hij was zeker niet de enige basiskracht van Barcelona die een onvoldoende kreeg van de Catalaanse sportkrant. Alleen Sergi Roberto, Piqué en Jordi Alba ontvingen een voldoende: een zes. “De Jong kan qua instelling en gedrevenheid zeker niets verweten worden, maar voetballend gezien kan er wel méér van de Nederlander worden geëist”, zo oordeelt men. “Hij moet meer hiërarchie op het veld tonen en zich meer laten gelden in het spel, zeker in het belang van het team.”

Het oordeel van de Madrileense sportkrant AS komt min of meer overeen. “Het beeld wat we van De Jong hebben is dat hij een voetballer is die na twee minuten in de tweede helft niet in staat is om zijn voet erin te zetten en een duel uit de weg gaat. Dat is simpel niet te accepteren van een voetballer die liefst 86 miljoen euro heeft gekost. Een voetballer die tegen Atlético niet kon heersen in het spel en telkens opgeslokt werd. De Jong is een professional, maar dat is niet voldoende. Achterin maakte hij een betere indruk.”

Marca was daarentegen minder kritisch. “De Jong is altijd een garantie van rendement. Hij biedt zich aan en helpt in de opbouw van het spel. Centraal achterin maakte hij hoe dan ook een betere indruk.” Mundo Deportivo zag eveneens een De Jong antes y después, een De Jong voor en na. Na het uitvallen van Piqué speelde de Nederlander namelijk weer als inschuivende verdediger. “Als een van de twee controleurs blonk hij niet uit, nam hij geen goede beslissingen aan de bal en leverde hij amper een bijdrage aan het aanvallende spel.”

“De Jong maakte centraal in de defensie een betere indruk. Hij anticipeerde goed en gaf ook goede passes”, concludeerde de Catalaanse krant. ElDesmarque deelde de Oranje-international, ‘hij was niet scherp’, een vier uit en dat was niet eens de laagste beoordeling. Piqué werd met een drie beoordeeld en Antoine Griezmann kreeg zelfs een twee als cijfer. El Periódico deelde liefst zeven keer een vier uit en De Jong was een van de basiskrachten met een dergelijke beoordeling.