Noa Lang scoort met schitterende omhaal: ‘Dat is het enige wat ik dacht’

Club Brugge liet zaterdagavond in eigen huis geen punten liggen tegen KV Kortrijk. Het duurde een uur voordat Noa Lang de ban brak met een knappe omhaal. Het doelpunt van de Nederlander was ook meteen doorslaggevend: 1-0. De media in België zijn lovend over de genialiteit van Lang. “Eén geweldige ingeving besliste deze voor de rest erg matige wedstrijd. Op het uur etaleerde Noa Lang zijn kunnen met een fraaie goal”, zo valt bij Sporza over het duel en de verrichtingen van Lang te lezen.

“Lang was zowat de enige op niveau bij Club Brugge. Hij lag heel vaak aan de basis van het Brugse aanvalswerk en trok een zoekend Club over de streep met de mooie 1-0.” Ook Het Laatste Nieuws loofde het doelpunt van Lang. “Opnieuw een slappe vertoning van Club Brugge in een leeg Jan Breydelstadion, maar deze keer hield blauw-zwart wél de punten thuis”, valt in het wedstrijdverslag te lezen. “Lang stond op de goede plek en werkte de bal met een halve omhaal spectaculair voorbij Marko Ilic. De derde seizoenstreffer voor de Nederlander, een belangrijke voor blauw-zwart.”

Noa Lang schiet Club Brugge langs KV Kortrijk met een halve omhaal! ???? Geplaatst door voetbalzone op Zaterdag 21 november 2020

“Het was niet eenvoudig tegen een ploeg die soms met zijn allen in het zestienmetergebied stond”, vertelde Lang na afloop van de 1-0 zege. “Maar dat zullen we vaker meemaken. Het is dan aan ons om niet zo statisch te voetballen. Ik ben blij dat ik kon scoren. Die bal komt naar mij en het enige wat ik dacht was: die bal moet in het net. Het was een doelpunt op intuïtie.” Ook Het Nieuwsblad onderstreepte het belang én de schoonheid van de treffer van Lang. “Leider Club Brugge moeizaam voorbij KV Kortrijk dankzij spectaculair doelpunt van Noa Lang”, zo luidde de kop boven het wedstrijdverslag.